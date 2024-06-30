В Ясиноватой в ДНР снаряд РСЗО HIMARS пробил девять этажей и не взорвался

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В городе Ясиноватая в Донецкой Народной Республике снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS попал в многоэтажный дом. Он пробил все девять этажей и не разорвался.
Об этом рассказал журналистам глава городской администрации Александр Пеняев. По его словам, снаряд РСЗО пробил все перекрытия в доме и остановился в подвале. Боевой заряд по неизвестной причине не сдетонировал. Жильцов дома экстренно эвакуировали на пригнанных для этой цели автобусах.
Глава администрации города добавил, что все гражданские направлены в пункты временного размещения, для них приготовлено горячее питание. Там они будут находиться до тех пор, пока снаряд не будет обезврежен. Сапёры уже прибыли на место и приступили к разминированию.
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Александр Бойцов