Ребенок пострадал в результате удара беспилотника ВСУ по Белгороду
Очередной налет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород привел к ранению пятимесячного ребенка. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшего мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Кроме того, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила БПЛА, обломки которого упали на парковку. Повреждения получили не менее семи автомобилей. Вместе с тем осколками частично выбило остекление социального объекта и 17 квартир.
Гладков добавил, что часть беспилотников упала в Грайвороне, в населенных пунктах Дунайка и Дорогощь. Пострадали транспортные средства граждан и несколько зданий, в том числе частные дома.
