Ребенок пострадал в результате удара беспилотника ВСУ по Белгороду

19 декабря 2025, 00:32

Фото: iStock/maxim4e4ek

Очередной налет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород привел к ранению пятимесячного ребенка. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.