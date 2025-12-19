Достижения.рф

Ребенок пострадал в результате удара беспилотника ВСУ по Белгороду

Фото: iStock/maxim4e4ek

Очередной налет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород привел к ранению пятимесячного ребенка. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



Пострадавшего мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Кроме того, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила БПЛА, обломки которого упали на парковку. Повреждения получили не менее семи автомобилей. Вместе с тем осколками частично выбило остекление социального объекта и 17 квартир.

Гладков добавил, что часть беспилотников упала в Грайвороне, в населенных пунктах Дунайка и Дорогощь. Пострадали транспортные средства граждан и несколько зданий, в том числе частные дома.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0