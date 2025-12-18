Трамп заявил, что Россия и Украина близки к урегулированию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина близки к урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
В беседе с журналистами Трамп выразил мнение, что стороны скоро смогут достичь мирного соглашения.
«Они близки к цели», — сказал американский лидер.Ранее Politico сообщало, что ожидается новый раунд переговоров США и Россия по конфликту на Украине. Тем временем Axios прогнозирует встречу американской и украинской сторон в Майами.