Трамп заявил, что Россия и Украина близки к урегулированию

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина близки к урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.



В беседе с журналистами Трамп выразил мнение, что стороны скоро смогут достичь мирного соглашения.

«Они близки к цели», — сказал американский лидер.
Ранее Politico сообщало, что ожидается новый раунд переговоров США и Россия по конфликту на Украине. Тем временем Axios прогнозирует встречу американской и украинской сторон в Майами.
Лидия Пономарева

