18 декабря 2025, 23:10

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина близки к урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.





В беседе с журналистами Трамп выразил мнение, что стороны скоро смогут достичь мирного соглашения.

«Они близки к цели», — сказал американский лидер.