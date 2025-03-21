«Речь идет о разделе территорий»: Трамп заявил об идущих «прямо сейчас» переговорах по Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по вопросу «раздела территорий» и полного прекращения огня на Украине идут «прямо сейчас». Американского лидера процитировало агентство Reuters.
«Эти вопросы обсуждаются прямо сейчас — речь идет о разделе территорий и так далее», — обратил внимание Дональд Трамп.
Еще президент Соединенных Штатов Америки объяснил, что на некоторых участках фронта «уже достигнуто» прекращение огня. Американский лидер полагает, что Россия и Украина «очень хорошо» соблюдают этот режим.
По словам Трампа, после контактов с российским президентом Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским удалось наладить «границы соглашения».
Еще в своей речи американский лидер намекнул, скорее всего, на его конфликт с Зеленским и на сделку о редкоземельных металлах.
«Я использую выражение «у некоторых карт на руках нет»», — заявил Трамп.
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