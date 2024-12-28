Редактор «Известий» Максим Елисеев погиб в зоне СВО

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В зоне спецоперации на Украине погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев. Об этом сообщила его супруга в соцсетях.
Елисеев добровольно вступил в ряды ВС РФ осенью 2022 года и отправился в зону российской спецоперации. Он выполнял обязанности связиста в ЛНР, восстанавливал ее под обстрелами противника на Харьковском направлении.
По информации издания «Известия», Максим Елисеев погиб при выполнении боевой задачи в результате атаки украинского беспилотника.
Накануне сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что в зоне спецоперации при выполнении боевой задачи погиб комбат добровольческого отряда Иван Оголенко с позывным «Сатурн». Рогозин пообещал мстить за всех товарищей, которые достойно защищали родину и честь и погибли в зоне СВО.
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По информации издания «Известия», Максим Елисеев погиб при выполнении боевой задачи в результате атаки украинского беспилотника.
Накануне сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что в зоне спецоперации при выполнении боевой задачи погиб комбат добровольческого отряда Иван Оголенко с позывным «Сатурн». Рогозин пообещал мстить за всех товарищей, которые достойно защищали родину и честь и погибли в зоне СВО.
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Элина Позднякова