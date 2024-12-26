Замначальника юристов мэрии Нижнего Тагила Буньков погиб на СВО

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Заместитель начальника юридического управления мэрии Нижнего Тагила Александр Буньков погиб в зоне спецоперации при выполнении боевой задачи. Об этом сообщает местная газета «Тагильский рабочий» в соцсети «ВКонтакте».
«С апреля 2024 года проходил военную службу в зоне проведения СВО. 30 апреля погиб при исполнении воинского долга», — говорится в сообщении.
Прощание с ним состоится 27 декабря.
Ранее сообщалось, что в уральском селе Липино образовалась пробка из-за похорон местного участника спецоперации. Жители села узнали о гибели Ивана Самочернова 20 декабря. На его похороны приехало большинство местного населения, в том числе и сотрудники военкомата. По словам одного из них, ефрейтор Самочернов был смертельно ранен во время атаки вражеских беспилотников.
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