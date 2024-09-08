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Украинские войска, дислоцированные в Донбассе, терпят большие потери в ходе наступления российских войск. Об этом сообщает британский журнал The Economist со ссылкой на солдатов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По словам одного из бойцов, украинское командование решило отправить подкрепление на помощь его подразделению, но это были неопытные пехотинцы. Военный сообщил, что вскоре они были разбиты.
В настоящее время группировки ВСУ на Украине находятся под угрозой окружения российскими войсками. По данным издания, снабжение украинских войск в соседнем Курахово также ограничено.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российская атака на Полтавский военный институт связи стала крупной потерей для ВСУ.
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«За три дня 100 превратились в ноль. Некоторые бежали, некоторые падали», – подчеркнул он.
В настоящее время группировки ВСУ на Украине находятся под угрозой окружения российскими войсками. По данным издания, снабжение украинских войск в соседнем Курахово также ограничено.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российская атака на Полтавский военный институт связи стала крупной потерей для ВСУ.
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Александр Климов