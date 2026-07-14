Рэпер Киевстонер был одним из организаторов сорванного теракта в Подмосковье

14 июля 2026, 10:00

ФСБ: рэпер Киевстонер причастен к сорванной атаке на объект ВПК в Подмосковье

Альберт Васильев (Фото: Инстаграм*/kyivstoner)

Украинский рэпер и актер Альберт Васильев, известный под псевдонимом «Киевстонер», причастен к организации атаки на предприятие ВПК в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.