Рэпер Киевстонер был одним из организаторов сорванного теракта в Подмосковье
Украинский рэпер и актер Альберт Васильев, известный под псевдонимом «Киевстонер», причастен к организации атаки на предприятие ВПК в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.
По данным силовиков, 34-летний артист, который является гражданином Украины и США, причастен к руководству пособниками под патронажем СБУ. В настоящее время он проживает на территории ЕС, а именно в Словакии и Испании. Помимо творческой деятельности, мужчина занимается распространением запрещенных веществ.
Утром 14 июля ведомство передавало о срыве серии терактов против объектов ВПК и офицеров Минобороны. Преступники планировали использовать FPV-дроны со взрывчаткой для атаки на предприятие в Подмосковье. Беспилотники ввезли в регион под видом партии керамической плитки. Груз пересек территории Словакии, Польши и Белоруссии, после чего его разместили в арендованном ангаре недалеко от цели.
Правоохранители задержали предполагаемого исполнителя теракта, одного из пособников ликвидировали при оказании вооруженного сопротивления. Расследование продолжается.
Читайте также: *Запрещен в РФ