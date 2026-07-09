Сенатор Карасин высоко оценил работу ФСБ после срыва серии терактов

09 июля 2026, 22:52

Фото: iStock/Grigorenko

ФСБ заслуживает самой высокой оценки после предотвращения серии терактов против российских военных, объектов МО РФ и предприятий ОПК. Так считает сенатор, член Совета Федерации Григорий Карасин.





По его словам, контрразведка России обладает колоссальным опытом, использует уникальные методики и «действует на пределе своих возможностей».





«Безусловно, ФСБ заслуживает самых высоких оценок, и в первую очередь это касается предотвращения тех циничных и поистине зверских террористических актов. Надо отдать должное: в этом направлении сотрудники ФСБ работают удивительно эффективно и самоотверженно», — подчеркнул Карасин в разговоре с Life.ru.