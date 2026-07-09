Сенатор Карасин высоко оценил работу ФСБ после срыва серии терактов
ФСБ заслуживает самой высокой оценки после предотвращения серии терактов против российских военных, объектов МО РФ и предприятий ОПК. Так считает сенатор, член Совета Федерации Григорий Карасин.
По его словам, контрразведка России обладает колоссальным опытом, использует уникальные методики и «действует на пределе своих возможностей».
«Безусловно, ФСБ заслуживает самых высоких оценок, и в первую очередь это касается предотвращения тех циничных и поистине зверских террористических актов. Надо отдать должное: в этом направлении сотрудники ФСБ работают удивительно эффективно и самоотверженно», — подчеркнул Карасин в разговоре с Life.ru.
Сенатор добавил, что служба безопасности часто не афиширует результаты своей работы, однако та информация, которая все же попадает в СМИ, свидетельствует о высоком профессионализме российских спецслужб. Они системно отслеживают готовящиеся провокации и своевременно пресекают их. Россияне находятся под надежной защитой ФСБ, а это дает уверенность в завтрашнем дне, заключил Карасин.