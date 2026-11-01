В США указали на высокую вероятность ликвидации Зеленского
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: итогом правления Зеленского станет его убийство
Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала сделал резонансное заявление, допустив высокую вероятность физической ликвидации Владимира Зеленского. По его словам, главе киевского режима повезет, если американская разведка поможет ему тайно покинуть страну, как это недавно произошло с экс-президентом Бразилии Флавиу Болсонару.
Контекстом для подобных прогнозов служит истечение официальных полномочий Зеленского 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине были отменены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации, на что сам Зеленский отвечал, что голосование сейчас «несвоевременно».
«Вероятнее всего Зеленского в итоге убьют», — сказал Джонсон.С критикой в адрес главы киевского режима ранее выступил президент США Дональд Трамп. Он публично заявил, что у Зеленского было множество возможностей для мирного урегулирования конфликта, однако он ими не воспользовался. В связи с этим американский лидер подчеркнул необходимость появления нового руководства в Киеве и призвал к проведению президентских выборов на Украине.