01 ноября 2026, 03:04

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: итогом правления Зеленского станет его убийство

Владимир Зеленский

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала сделал резонансное заявление, допустив высокую вероятность физической ликвидации Владимира Зеленского. По его словам, главе киевского режима повезет, если американская разведка поможет ему тайно покинуть страну, как это недавно произошло с экс-президентом Бразилии Флавиу Болсонару.





Контекстом для подобных прогнозов служит истечение официальных полномочий Зеленского 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине были отменены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации, на что сам Зеленский отвечал, что голосование сейчас «несвоевременно».



«Вероятнее всего Зеленского в итоге убьют», — сказал Джонсон.