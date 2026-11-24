Выяснилось, вернётся ли рэпер Джиган в Россию в ближайшее время
Блогер Самойлова: Рэпер Джиган не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время
Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) пока не планирует возвращаться в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его бывшую жену Оксану Самойлову.
Блогер поделилась своим мнением на премии Voice Man Awards. По её предположению, в ближайшее время музыкант не приедет в Россию. Более подробной информации относительно возможных сроков его возвращения она не дала.
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Напомним, что Джиган и Самойлова официально развелись в начале апреля после 14 лет совместной жизни. У пары четверо детей: 15-летняя Ариела, 12-летняя Лея, девятилетняя Майя и шестилетний Давид. В настоящий момент они живут с матерью.
В сентябре блогер подала в суд иск об ограничении бывшего супруга в родительских правах. В прошлом месяце стало известно, что Самойлова не пытается полностью лишить Джигана возможности общаться с детьми. Планируется лишь временно приостановить контакты — на полгода, пока рэпер лечится в рехабе. Блогер надеется, что бывший муж выздоровеет и сможет вновь проводить время с детьми.