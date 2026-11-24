24 ноября 2026, 01:25

Блогер Самойлова: Рэпер Джиган не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время

Джиган/Денис Устименко-Вейнштейн и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) пока не планирует возвращаться в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его бывшую жену Оксану Самойлову.





Блогер поделилась своим мнением на премии Voice Man Awards. По её предположению, в ближайшее время музыкант не приедет в Россию. Более подробной информации относительно возможных сроков его возвращения она не дала.



