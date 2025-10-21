Рэпер ST отказался от реалити-шоу ради выступлений в зоне СВО

21 октября 2025, 10:29

Александр Степанов (Фото: Instagram* @st_stoizsta)

37-летний рэпер ST (Александр Степанов) отказался от участия в реалити-шоу. Артист объяснил это решение гастролями в зоне СВО. Об ​этом сообщает «Абзац».





В последнее время Степанова почти не показывают в телевизионных шоу. Александр заявил, что предпочёл развлекательным проектам выступления для военнослужащих.



Рэпер подчеркнул, что считает поддержку бойцов более важной задачей, чем участие в телевизионных интригах.

«У меня, к сожалению, нет времени. Я занят поездками по новым территориям. Мы недавно с командой ездили в Донецк и в области выступали для наших бойцов. Сегодня шоу на выживание часто направлены не на преодоление себя, а на выяснение отношений между участниками», — сказал артист.