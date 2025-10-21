Освобождение села Молодецкое, котел под Новосёловкой и успехи ВС РФ в Купянске: последние новости СВО на 21 октября
ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение новых участков, блокирование противника и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении за истекшие сутки продолжилась позиционная борьба с локальными попытками наступления сторон. На правом фланге наступления штурмовым группам Северян удалось продвинуться вперед примерно на 200 метров, закрепившись в лесополосах. В районе Константиновки противник, пытаясь переломить ситуацию, предпринял три контратаки силами 225-й отдельной штурмовой бригады. Все атаки были безуспешными. Комплексным огневым поражением наступление врага было отражено, в результате чего он понес потери и отошел на исходные позиции. Отмечен один случай сдачи в плен со стороны ВСУ.
Харьковская область
В районе Волчанска российские военные, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, продвинулись вперед на 200 метров. Западнее Синельниково в лесном массиве штурмовые группы РФ продолжили планомерное наступление, углубившись в лес на 200 метров и улучшив свои тактические позиции. В районе Тихого была успешно проведена операция по зачистке, в результате которой были взяты под контроль две линии лесополос. Продвижение на этом участке составило 500 метров.
На участке фронта Меловое-Хатнее штурмовым группам удалось продвинуться на 500 метров вглубь лесопосадок. В ходе боя были успешно отражены две контратаки подразделений ВСУ. По подтвержденным данным, в результате этих действий в плен были захвачены трое военнослужащих противника. В районе Отрадного украинское командование было вынуждено привлечь силы иностранного легиона для контратаки. В результате этих столкновений противник понёс значительные потери: более десяти наёмников колумбийского происхождения были уничтожены.
Угледарское направление
На основном участке наступления, западнее Малиновки, подразделения РФ развили успех, выдвинувшись в направлении населенных пунктов Зелёный Гай и Червоное. Значительным тактическим успехом стало преодоление реки Янчур в районе Приволья, что позволило российским военнослужащим продвинуться с севера и занять Першотравневое.
В районе Новониколаевки и у Ивановки противник, пытаясь стабилизировать линию фронта, оказывает ожесточенное сопротивление. Продолжаются тяжелые бои, в ходе которых враг несет значительные потери. Командование противника было вынуждено подтвердить потерю контроля над населенным пунктом Охотничье, который перешел под контроль российских войск в ходе успешного наступления предыдущих дней.
Покровское направление
Согласно сводкам, подтверждается полное освобождение ВС РФ населенных пунктов Молодецкое и Проминь. В районе поселка Шахово сопротивление противника после нескольких дней ожесточенных боев практически подавлено. Продолжаются тяжелые бои за промышленную зону шахтоуправления к северу от Удачного. Российские подразделения ведут штурмовые действия в центре Покровска, заходя в город с нескольких направлений. Активные бои идут на восточных и северных окраинах Мирнограда, где наши подразделения расширяют свой контроль. В Родинском штурмовые группы взяли под контроль значительную часть квартала многоэтажной застройки.
Краснолиманское направление
На данном направлении российские подразделения развивают активное наступление, в результате чего группировка ВСУ в районе Новосёловки оказалась в тактическом окружении. Российские военные не только закрепили контроль над большей частью Новосёловки, но и продвинулись в район Дерилово, отрезав противнику пути снабжения и возможности ротации. Если украинское командование не примет решение о выводе личного состава, до сотни военнослужащих ВСУ рискуют оказаться в полном окружении.
На подступах к Красному Лиману (г. Лиман) продолжается закрепление у Ставков и Мирного. В районе Ставков подразделения ВС РФ расширили зону контроля в районе ключевого перекрестка, установив огневой контроль над дорогами, ведущими к Дробышеву и Колодезям. Участок между Ставками, Кировском и Красным Лиманом, где действует 63-я механизированная бригада ВСУ, стал для противника крайне невыгодным, среди украинских военных отмечается паника и близится обвал фронта.
Купянское направление
На Купянском направлении продолжаются ожесточенные городские бои. Российские войска закрепили успех в городских кварталах. По данным с мест, продвижение отмечается на северо-западе города вдоль улиц Конституции и Защитников Купянска, а также на западе — вдоль улиц Сидоренко и Дмитрия Коцюбайло. Активные бои идут в районе центрального перекрестка Купянска.
На протяжении суток на Купянском направлении было зафиксировано восемь атак. Боестолкновения происходили не только в самом городе, но и вблизи населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Боровская Андреевка и Богуславка. Российские войска также развивают наступление по железной дороге возле села Степовая Новоселовка.