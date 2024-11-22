«Решающая фаза»: В Польше предупредили об угрозе глобального конфликта

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Конфликт на Украине вступает в решающую фазу. Так считает премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом он говорил в рамках своего выступления перед делегацией Союза польских учителей.
«Сложно, чтобы я не сказал несколько слов о ситуации, в которой мы все оказались, ибо это историческая ситуация. Война на востоке входит в решающую фазу. Мы все это знаем», — заявил Туск.
По его словам, существует реальная угроза глобального конфликта. Премьер отметил, что приближается неизвестное и никто сейчас не знает, чем именно завершится этот конфликт. Он уточнил, что последние события говорят о серьезной угрозе. Вероятно, Туск имел ввиду удар по Днепропетровску российской ракетой «Орешник».
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