Военкор RT Яремчук показал работу артиллерии и БПЛА разведчиков под Харьковом

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Военкор RT Александр Яремчук продемонстрировал кадры совместной работы артиллерии и БПЛА российских разведчиков по прячущимся боевикам ВСУ в Харьковской области.
Российские бойцы получают соответствующую наводку и далее успешно поражают противника, который прячется в домах, а также зачищают посадки.
По словам командира одной из групп БПЛА, военные ВСУ пытаются атаковать, когда начинает смеркаться.
При этом уточняется, что раньше основную угрозу представляли артиллерия и миномёты, а теперь главная опасность исходит от беспилотников ВСУ.
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По словам командира одной из групп БПЛА, военные ВСУ пытаются атаковать, когда начинает смеркаться.
«Летают как FPV, так и Mavic, так и «Орланы», спутники (речь о Starlink) — небо постоянно усеяно всё огнями», — отметил военнослужащий в беседе с военкором RT.
При этом уточняется, что раньше основную угрозу представляли артиллерия и миномёты, а теперь главная опасность исходит от беспилотников ВСУ.
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Элина Позднякова