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Ушедший на СВО бывший куратор игры «Синий кит» Александр Глазов ходил в бой под детские песни. Об этом пишет портал «Регнум».
В марте 2019 года суд приговорил мужчину к 6 годам колонии строгого режима. Его осудили по статье «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства».
Он рассказал, что на штурм было идти тяжело, чтобы заставить себя, военный пел детские песни. В пример он привел произведение из мультика про Енота: «От улыбки хмурый день светлей». По его словам, когда он пел эту песню стреляя из автомата, страх уходил. Он рассказал, что советовал делать так же своим сослуживцам.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он рассказал, что на штурм было идти тяжело, чтобы заставить себя, военный пел детские песни. В пример он привел произведение из мультика про Енота: «От улыбки хмурый день светлей». По его словам, когда он пел эту песню стреляя из автомата, страх уходил. Он рассказал, что советовал делать так же своим сослуживцам.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова