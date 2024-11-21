Сырский раскрыл, какие войска ВСУ первыми вошли в Курскую область

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Десантно-штурмовые войска ВСУ были первыми частями, вошедшими на территорию Курской области. Об этом сообщил главком украинской армии Александр Сырский в своём Telegram-канале.
В поздравлении к ним он указал, что эти войска «были в авангарде».
Напомним, что украинские военные совершили вторжение на территорию Курской области 6 августа. Боевые действия на данном направлении продолжаются до сих пор. В регионе введён режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее, 24 октября, президент России Владимир Путин сообщил, что около двух тысяч украинских военных оказались в окружении, началась их ликвидация. 4 ноября глава государства отметил, что освобождение Курской области находится в перспективе.
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Напомним, что украинские военные совершили вторжение на территорию Курской области 6 августа. Боевые действия на данном направлении продолжаются до сих пор. В регионе введён режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее, 24 октября, президент России Владимир Путин сообщил, что около двух тысяч украинских военных оказались в окружении, началась их ликвидация. 4 ноября глава государства отметил, что освобождение Курской области находится в перспективе.
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Анастасия Чинкова