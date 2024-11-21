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Сырский раскрыл, какие войска ВСУ первыми вошли в Курскую область

Сырский: первыми в Курскую область вошли украинские десантники
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Десантно-штурмовые войска ВСУ были первыми частями, вошедшими на территорию Курской области. Об этом сообщил главком украинской армии Александр Сырский в своём Telegram-канале.
В поздравлении к ним он указал, что эти войска «были в авангарде».

Напомним, что украинские военные совершили вторжение на территорию Курской области 6 августа. Боевые действия на данном направлении продолжаются до сих пор. В регионе введён режим контртеррористической операции (КТО).



Ранее, 24 октября, президент России Владимир Путин сообщил, что около двух тысяч украинских военных оказались в окружении, началась их ликвидация. 4 ноября глава государства отметил, что освобождение Курской области находится в перспективе.

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Politico: Украина намерена потребовать у Байдена ракеты Tomahawk
21 ноября 2024, 14:59

Фото: iStock/ e-crow

Киев может попросить администрацию президента США Джо Байдена санкционировать использование ракет Tomahawk для ударов по территории РФ, рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев в беседе с Politico.
Представители киевского режима раздумывают над возможностью использования оружия Соединённых Штатов Америки до возвращения в Белый дом республиканца Дональда Трампа. На Украине размышляют о задействовании ракеты Tomahawk для ударов по оборонным заводам на территории Российской Федерации.

Киевские власти не делали никаких официальных заявлений о наличии у них Tomahawk. Дальность данного оружия составляет 2400 километров — это в семь раз превышает радиус ракет ATACMS.

Американский военный аналитик Уилл Шрайвер на своей странице в соцсети Х поделился, что запрашиваемые Зеленским дальнобойные ракеты Tomahawk уже устарели и давно сняты с производства в США. У Вашингтона нет такого количества данных ракет даже для одной полноценной поставки, отметил аналитик.

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#ракеты
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#украина
#верховная рада
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ВС РФ зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища
21 ноября 2024, 14:54

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «СоловьёвLive».
Он отметил, что наиболее успешными для российских военных на данный момент являются покровское и кураховское направления. Там особенно активно ведут боевые действия бойцы группировки «Центр», которые ликвидируют противника между реками Соленая и Волчья, в направлении Красноармейска (украинское название – Покровск), а также на берегу Кураховского водохранилища, где почти полностью зачищен берег.

Кроме того, российские войска взяли под контроль дорогу, которая являлась единственной возможностью ВСУ покинуть город.

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#днр
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Депутат Верховной Рады рассказал, что Киев может дать согласие на заморозку конфликта
21 ноября 2024, 14:39

Фото: iStock/ 3dmitry

Депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев рассказал газете Repubblica, что киевские власти могут согласиться заморозить конфликт.
«Наверное, да. Но без каких-либо гарантий безопасности существует риск того, что в конечном итоге это станет просто паузой в войне», — обратил внимание Егор Чернев.

Депутат Верховной Рады Украины подчеркнул, что цель киевских властей — членство в Североатлантическом Альянсе (НАТО). Без этой перспективы представители киевского режима не будут проводить никакие дискуссии о будущем.

Ранее обозреватели американского журнала The National Interest отметили, Украина уже проиграла в конфликте с Российской Федерацией. Поставки Киеву дальнобойных ракет и иного вооружения, как и предоставление другой помощи, уже ничего не поменяют. Президенту Соединённых Штатов Америки Джо Байдену нужно в скором времени отменить своё разрешение на удары вглубь ​территории РФ, ​говорили обозреватели.

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Французский политик Дюпон-Эньян назвал провокацией удары Storm Shadow по России
21 ноября 2024, 14:27

Фото: istockphoto/bpawesome

Удары дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь территории России — это настоящая провокация с целью втянуть НАТО в украинский конфликт. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.
В своей социальной сети он возмутился фактом запуска Украиной британской крылатой ракеты по России. По словам политика, безумные лидеры западных стран торопятся начать третью мировую войну до того, как американский президент Дональд Трамп, не раз заявлявший о своей способности завершить украинский конфликт, официально вступит в должность 20 января 2025 года.

Ранее Дюпон-Эньян заявлял, что победа на президентских выборах в США Дональда Трампа всего за неделю изменила позицию главы киевского режима Владимира Зеленского и повлияла на его отношение к вопросу переговоров с Россией.

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#дональд трамп
#ракеты
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Льготы и выплаты участникам СВО: демобилизованных из ВС РФ начнут трудоустраивать
21 ноября 2024, 14:10

Фото: iStock/fortton

Российское правительство провело заседание Межведомственной рабочей группы «О профессиональном обучении и трудоустройстве участников СВО, демобилизованных из рядов ВС РФ».
На сегодняшний день наиболее высокий уровень трудоустройства демобилизованных бойцов зафиксирован в Москве, Мордовии, в Республике Мордовия, Омской, Тамбовской, Тульской областях, Алтайском, Красноярском, Пермском и Ставропольском краях, а также в ЯНАО.

На заседании поручили местным властям выявлять демобилизованных участников СВО, чтобы оказать им меры поддержки. Меры коснутся и тех, кто не может найти работу в связи с наличием судимости.

Кроме того, планируется обучать демобилизованных на предприятиях оборонно-промышленного комплекса с последующим трудоустройством. При этом для участников СВО с инвалидностью будет пересмотрен размер пенсионного обеспечения и других мер социальной защиты.

В России в целом труд военнослужащих оплачивается достойно. При заключении контракта с Минобороны РФ военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее двух миллионов 300 тысяч рублей. Деньги приходят в течение 10 дней с момента подписания контракта. Тем временем, выполняя задачи в зоне боевых действий, бойцы получают от 210 тысяч рублей ежемесячно. Бойцам также положены дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. При этом за получение наград и медалей предусмотрены отдельные выплаты. Кроме того, участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия.

В то время пока российские мужчины защищают интересы своей родины, государство не забывает об их семьях. Дети бойцов СВО своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и секции, бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения. Взрослые дети участников спецоперации имеют право поступить в лучшие российские ВУЗы на бюджетной основе, а дети раненых и погибших военнослужащих могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.

При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются расходы на ЖКХ.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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12 мирных жителей получили ранения под обстрелами ВСУ Горловки
21 ноября 2024, 13:35

Фото: iStock/maxim4e4ek

При украинском обстреле Горловки пострадали 12 человек, включая главу Никитовского района. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
В четверг украинские войска нанесли массированные удары по центру Горловки, в результате которых пострадали 12 мирных жителей, в числе которых глава Никитовского района Ирина Джеломанова. В настоящее время врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Он подчеркнул также, что в результате атаки ВСУ по критической инфраструктуры десятки тысяч жителей Горловки остаются без электроэнергии и отопления.

По словам Пушилина, Украина ведёт совершенно бессмысленные с военной точки зрения обстрелы, которые наносят вред мирному населению.

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#украина
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Российские военкоры сообщили о возможной первой атаке по Украине баллистической ракетой
Блогер Подоляка сообщил о первой атаке по Украине баллистической ракетой РС-26
21 ноября 2024, 13:28

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска могли совершить первую атаку по Украине баллистической ракетой РС-26. Об этом сообщил российский военный блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.
Ссылаясь на сведения украинских СМИ, он заявил, что удар предположительно был нанесён по одному из промышленных предприятий Днепропетровской области. Ракета могла быть запущена с полигона «Капустин Яр».

Кроме того, о предполагаемом ударе баллистической ракетой пишет Telegram-канал «Два майора». Авторы опубликовали видео с вероятным попаданием ракеты по предприятию в Днепропетровской области. По данным канала, целью могла быть авиабаза ВСУ.

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать данную информацию и перенаправил журналистов за ответом в Минобороны РФ.

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На Запорожской АЭС высоковольтную линию энергоснабжения «Днепровская» отключили
21 ноября 2024, 12:40

Фото: iStock/ Wlad74

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) произошло отключение высоковольтной линии электроснабжения «Днепровская» напряжением 750 киловатт-час, проинформировал Телеграм канал «ЗАЭС. Официально».
На ЗАЭС передали, что персонал станции готов к реагированию.

«Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений», — обратили внимание представители атомной электростанции.

На данный момент все блоки ЗАЭС не работают и находятся в состоянии «холодный останов». Собственные нужды Запорожской атомной электростанции запитаны от линии 330 кВ «Ферросплавная-1».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов поделился, что в операции по захвату Курской атомной электростанции должны были участвовать 20 тысяч солдатов ВСУ.

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#запорожская аэс
#запорожская область
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ВС РФ сменили тактику из-за ударов Storm Shadow и ATACMS вглубь России
Депутат Чепа: РФ сменила тактику из-за ударов Storm Shadow и ATACMS
21 ноября 2024, 12:38

Фото: iStock/PavelRodimov

ВС РФ сменили тактику в зоне СВО из-за начала ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow и ATACMS вглубь страны. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, все эти ракеты успешно сбиваются, у России имеются все необходимые средства для борьбы с ними. Однако он не исключил, что часть из них всё же будет достигать целей, но добавил, что ВС РФ будут усердно бороться с ними.

В связи с началом запуска таких ракет, российским войсками пришлось сменить тактику, по которой теперь будет наноситься больше ударов не только по военным объектам, но и по инфраструктурным. Это сильно усложнит возможности киевских властей. Россия будет предпринимать все возможные политические усилия для остановки ударов вглубь России, подчеркнул Чепа.

К тому, продолжил парламентарий, Украина получила не самые мощные снаряды, поскольку часть их них устарела. Так США утилизируют технику, чтобы заменить её на новую, которую Украине уже не передадут.

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#вс рф
#россия
#украина
#минобороны
#ракеты
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