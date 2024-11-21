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Депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев рассказал газете Repubblica, что киевские власти могут согласиться заморозить конфликт.
«Наверное, да. Но без каких-либо гарантий безопасности существует риск того, что в конечном итоге это станет просто паузой в войне», — обратил внимание Егор Чернев.
Депутат Верховной Рады Украины подчеркнул, что цель киевских властей — членство в Североатлантическом Альянсе (НАТО). Без этой перспективы представители киевского режима не будут проводить никакие дискуссии о будущем.
Ранее обозреватели американского журнала The National Interest отметили, Украина уже проиграла в конфликте с Российской Федерацией. Поставки Киеву дальнобойных ракет и иного вооружения, как и предоставление другой помощи, уже ничего не поменяют. Президенту Соединённых Штатов Америки Джо Байдену нужно в скором времени отменить своё разрешение на удары вглубь территории РФ, говорили обозреватели.
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