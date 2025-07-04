Трамп поговорил с Зеленским по телефону, пишут СМИ

Журналист Axios Равид: Трамп поговорил с Зеленским по телефону
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп поговорил с Владимиром Зеленским по телефону, пишет журналист Axios Барак Равид в пятницу, 4 июля.



«Президент Трамп говорил с президентом Украины Зеленским сегодня утром», — сказано в материале.
Обозреватель подчеркнул, что диалог, по данным знакомого с ситуацией источника, прошел хорошо. Позже Равид сообщил, что политики обсуждали российские удары по украинским объектам и поставки средств ПВО для Киева. Информацию подтвердил глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, беседа важна и содержательна.

Издание Financial Times накануне анонсировало разговор Трампа с главой киевского режима, в ходе которого они обсудят приостановку поставок США Украине. Известно, что Зеленский может затронуть вопрос о возможных будущих закупках американских вооружений.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0