Трамп поговорил с Зеленским по телефону, пишут СМИ
Журналист Axios Равид: Трамп поговорил с Зеленским по телефону
Президент США Дональд Трамп поговорил с Владимиром Зеленским по телефону, пишет журналист Axios Барак Равид в пятницу, 4 июля.
«Президент Трамп говорил с президентом Украины Зеленским сегодня утром», — сказано в материале.Обозреватель подчеркнул, что диалог, по данным знакомого с ситуацией источника, прошел хорошо. Позже Равид сообщил, что политики обсуждали российские удары по украинским объектам и поставки средств ПВО для Киева. Информацию подтвердил глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, беседа важна и содержательна.
Издание Financial Times накануне анонсировало разговор Трампа с главой киевского режима, в ходе которого они обсудят приостановку поставок США Украине. Известно, что Зеленский может затронуть вопрос о возможных будущих закупках американских вооружений.