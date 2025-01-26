Над российским регионом раздалась серия взрывов

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Над Рязанью прогремела серия взрывов. Предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Очевидцы сообщили Telegram-каналу SHOT, что на окраине города около 15 минут назад слышались от трёх до пяти взрывов. В ночном небе была замечена яркая вспышка, а в некоторых районах сработали сигналы воздушной тревоги.
Предполагается, что Вооружённые силы Украины снова пытаются атаковать местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По данным очевидцев, система ПВО успешно сбивает цели над городом.
На данный момент официальных сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что неизвестный поджег сразу три ресторана в Краснодаре. Было эвакуировано более 100 человек.
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Предполагается, что Вооружённые силы Украины снова пытаются атаковать местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По данным очевидцев, система ПВО успешно сбивает цели над городом.
На данный момент официальных сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что неизвестный поджег сразу три ресторана в Краснодаре. Было эвакуировано более 100 человек.
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Мария Моисеева