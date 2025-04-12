Reuters: на переговорах США и Украины царила «антогонистичная» атмосфера

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На переговорах Соединенных Штатов Америки (США) и Украины по ресурсной сделке царила «антагонистичная» атмосфера, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник.
«Представители США и Украины встретились в пятницу, чтобы обсудить предложение США о получении доступа к минеральным ресурсам Украины», — подчеркнул источник, который знаком с ситуацией.
В публикации обратили внимание, что перспективы «прорыва» призрачны, ведь на встрече была «антагонистичная» обстановка.
Уточнялось, что причиной враждебности стала последняя версия проекта соглашения, ставшая масштабнее изначальной. В частности, в проекте упоминается требование американской стороны о том, чтобы Международная финансовая корпорация развития правительства США взяла под свой контроль газопровод, по которому российская компания «Газпром» поставляет газ через Украину в Европу.
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