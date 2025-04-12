Reuters: на переговорах США и Украины царила «антогонистичная» атмосфера

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог опроверг интерпретацию его слов газетой The Times о возможном разделе страны по модели послевоенного Берлина. На своей странице в соцсети X он заявил, что речь шла о «зонах ответственности» союзных сил для поддержания суверенитета Украины после прекращения огня, а не о разделе государства.