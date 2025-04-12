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Reuters: на переговорах США и Украины царила «антогонистичная» атмосфера

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

На переговорах Соединенных Штатов Америки (США) и Украины по ресурсной сделке царила «антагонистичная» атмосфера, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник.
«Представители США и Украины встретились в пятницу, чтобы обсудить предложение США о получении доступа к минеральным ресурсам Украины», — подчеркнул источник, который знаком с ситуацией.

В публикации обратили внимание, что перспективы «прорыва» призрачны, ведь на встрече была «антагонистичная» обстановка.

Уточнялось, что причиной враждебности стала последняя версия проекта соглашения, ставшая масштабнее изначальной. В частности, в проекте упоминается требование американской стороны о том, чтобы Международная финансовая корпорация развития правительства США взяла под свой контроль газопровод, по которому российская компания «Газпром» поставляет газ через Украину в Европу.

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#украина
#сша
#переговоры
#сделки
За ночь российская ПВО перехватила и уничтожила 36 украинских БПЛА
12 апреля 2025, 07:30

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

За ночь дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно официальному заявлению ведомства, 18 беспилотников были уничтожены над территорией Курской области, а в Ростовской области — 12. Над Орловской и Белгородской областями ликвидировали по два БПЛА и еще один над территорией Краснодарского края.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#ростовская область
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#белгородская область
#краснодарский край
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Призывавшая спонсировать ВСУ журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента
12 апреля 2025, 06:51

Виктория Ивлева-Йорк* (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, включённая Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, подала иск об оспаривании этого статуса. Замоскворецкий суд Москвы назначил рассмотрение дела на 25 апреля, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
Основанием для внесения Ивлевой-Йорк* в список иноагентов в декабре 2024 года стали её публичные призывы к финансовой поддержке Вооружённых сил Украины (ВСУ) и критика специальной военной операции (СВО). Отмечалось, что журналистка создавала материалы для СМИ-иноагентов.

Минюст РФ указал, что её деятельность соответствует критериям «иностранного агента», так как направлена на формирование общественного мнения в интересах зарубежных структур.

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#суд
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Российский военкор ответил на санкции со стороны Зеленского
Военкор Сладков: санкции Зеленского напоминают выговор душевнобольного человека
12 апреля 2025, 04:12

Владимир Зеленский

Российский военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал санкции, введённые против него «душевнобольным» президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав их абсурдными. В своём Telegram-канале журналист сравнил действия украинского лидера с поведением человека с психическим расстройством.
Согласно указам, опубликованным на сайте президента Украины, в список попали 18 медиа и 71 физическое лицо РФ. В числе СМИ — холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), а среди журналистов – военкоры Александр Сладков, Станислав Смагин и Даниил Бессонов, а также певец из Мариуполя Аким Апачев.

«Это все равно, что душевнобольной человек ходит по улице и объявляет каждому встречному выговор с занесением в свою же медицинскую книжку...», — прокомментировал он решения Зеленского.
«Посмеялись от души»: Симоньян ответила на санкции Зеленского против сотрудников RT
«Посмеялись от души»: Симоньян ответила на санкции Зеленского против сотрудников RT
Сладков выразил недоумение агрессией Киева в отношении тех, кто освещает события на линии фронта.

«У нас же совершенно нормальные украинцы живут в России: не больные, не злобные», — подчеркнул он.
Военкор пожелал Украине «выздоровления», подчеркнув, что подобные санкции лишь подтверждают неадекватность подходов властей.

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#журналист
#меры
#telegram
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«Пасхалка от США»: американцы выдвинули Киеву требование по контролю над газопроводом «Газпрома»
США потребовали от Киева передать им контроль над газопроводом «Газпрома»
12 апреля 2025, 02:21

Фото: iStock/Denis Shevchuk

США потребовали от Киева передать под свой контроль газопровод «Газпрома», проходящий через Украину в Европу, в рамках переговоров о соглашении по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями встречи 11 апреля в Вашингтоне.
В американском проекте договора, представленном в марте, обнаружено «неожиданное условие» о передаче управления трубопроводом правительственной корпорации США. Собеседник агентства назвал это «пасхалкой» от американцев.

«Переговоры проходят в весьма антагонистичной обстановке», — передал Reuters их источник.
Напряжение нарастает из-за «максималистских» требований Вашингтона.

11 апреля сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом завершилась в Петербурге. Отмечается, что она длилась 4,5 часа. Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

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Спецпосланник Трампа с возмущением заявил об искажении его слов о разделе Украины
#газопровод
#сша
#контроль
#сделки
#министр
#переговоры
#украина
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Спецпосланник Трампа с возмущением заявил об искажении его слов о разделе Украины
Келлог обвинил газету Times в искажении его слов об идее зон контроля на Украине
12 апреля 2025, 02:06

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог опроверг интерпретацию его слов газетой The Times о возможном разделе страны по модели послевоенного Берлина. На своей странице в соцсети X он заявил, что речь шла о «зонах ответственности» союзных сил для поддержания суверенитета Украины после прекращения огня, а не о разделе государства.
«Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США)», — написал он.
Келлог подчеркнул, что предложение не предполагало изменения территориальной целостности Украины.

В публикации The Times утверждалось, что Келлог предлагал создать зоны контроля с участием британских, французских и российских войск, однако сам дипломат назвал это искажением его позиции.

Ранее сообщалось о том, как главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на санкции Украины против сотрудников огромного количества российских СМИ.

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