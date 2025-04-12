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Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог опроверг интерпретацию его слов газетой The Times о возможном разделе страны по модели послевоенного Берлина. На своей странице в соцсети X он заявил, что речь шла о «зонах ответственности» союзных сил для поддержания суверенитета Украины после прекращения огня, а не о разделе государства.
«Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США)», — написал он.Келлог подчеркнул, что предложение не предполагало изменения территориальной целостности Украины.
В публикации The Times утверждалось, что Келлог предлагал создать зоны контроля с участием британских, французских и российских войск, однако сам дипломат назвал это искажением его позиции.
Ранее сообщалось о том, как главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на санкции Украины против сотрудников огромного количества российских СМИ.
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