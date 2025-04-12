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Российский военкор ответил на санкции со стороны Зеленского

Военкор Сладков: санкции Зеленского напоминают выговор душевнобольного человека
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Российский военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал санкции, введённые против него «душевнобольным» президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав их абсурдными. В своём Telegram-канале журналист сравнил действия украинского лидера с поведением человека с психическим расстройством.
Согласно указам, опубликованным на сайте президента Украины, в список попали 18 медиа и 71 физическое лицо РФ. В числе СМИ — холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), а среди журналистов – военкоры Александр Сладков, Станислав Смагин и Даниил Бессонов, а также певец из Мариуполя Аким Апачев.

«Это все равно, что душевнобольной человек ходит по улице и объявляет каждому встречному выговор с занесением в свою же медицинскую книжку...», — прокомментировал он решения Зеленского.
«Посмеялись от души»: Симоньян ответила на санкции Зеленского против сотрудников RT
«Посмеялись от души»: Симоньян ответила на санкции Зеленского против сотрудников RT
Сладков выразил недоумение агрессией Киева в отношении тех, кто освещает события на линии фронта.

«У нас же совершенно нормальные украинцы живут в России: не больные, не злобные», — подчеркнул он.
Военкор пожелал Украине «выздоровления», подчеркнув, что подобные санкции лишь подтверждают неадекватность подходов властей.

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#telegram
«Пасхалка от США»: американцы выдвинули Киеву требование по контролю над газопроводом «Газпрома»
США потребовали от Киева передать им контроль над газопроводом «Газпрома»
12 апреля 2025, 02:21

Фото: iStock/Denis Shevchuk

США потребовали от Киева передать под свой контроль газопровод «Газпрома», проходящий через Украину в Европу, в рамках переговоров о соглашении по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями встречи 11 апреля в Вашингтоне.
В американском проекте договора, представленном в марте, обнаружено «неожиданное условие» о передаче управления трубопроводом правительственной корпорации США. Собеседник агентства назвал это «пасхалкой» от американцев.

«Переговоры проходят в весьма антагонистичной обстановке», — передал Reuters их источник.
Напряжение нарастает из-за «максималистских» требований Вашингтона.

11 апреля сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом завершилась в Петербурге. Отмечается, что она длилась 4,5 часа. Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

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Спецпосланник Трампа с возмущением заявил об искажении его слов о разделе Украины
Келлог обвинил газету Times в искажении его слов об идее зон контроля на Украине
12 апреля 2025, 02:06

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог опроверг интерпретацию его слов газетой The Times о возможном разделе страны по модели послевоенного Берлина. На своей странице в соцсети X он заявил, что речь шла о «зонах ответственности» союзных сил для поддержания суверенитета Украины после прекращения огня, а не о разделе государства.
«Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США)», — написал он.
Келлог подчеркнул, что предложение не предполагало изменения территориальной целостности Украины.

В публикации The Times утверждалось, что Келлог предлагал создать зоны контроля с участием британских, французских и российских войск, однако сам дипломат назвал это искажением его позиции.

Ранее сообщалось о том, как главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на санкции Украины против сотрудников огромного количества российских СМИ.

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Спецпосланник Трампа предложил разделить Украину по модели послевоенного Берлина
Спецпосланник Келлог: Украину можно разделить на зоны как послевоенный Берлин
12 апреля 2025, 01:06

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог сказал, что Украина может быть разделена по модели послевоенного Берлина в рамках мирного урегулирования. Об этом сообщает The Times со ссылкой на заявления политика.
По его версии, западные союзники — Великобритания и Франция — могли бы взять под контроль западные регионы Украины, а российские войска остаться на востоке. Между зонами, как отметил Келлог, можно разместить украинские силы и демилитаризованную полосу, что снизит риск эскалации с Москвой. Такой вариант ​«не будет провокационным» для РФ, считает политик.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф озвучил Трампу самый быстрый путь к прекращению огня на Украине. Он уточнил, что быстрее всего добиться прекращения огня удастся с помощью стратегии, которая приведёт к признанию контроля России над новыми регионами.

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#сша
#франция
#политика
#контроль
#эксперты
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«Посмеялись от души»: Симоньян ответила на санкции Зеленского против сотрудников RT
Симоньян: сотрудники RT от души посмеялись над санкциями Зеленского против СМИ РФ
12 апреля 2025, 00:46

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на санкции Украины против сотрудников огромного количества российских СМИ. Симоньян сказала, что коллеги «посмеялись от души».
«Зеленский ввел новые санкции против сотрудников RT и «России сегодня». Они своими глазами видят, что происходит на Украине. Зеленскому это не нравится. Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова», — написала она.
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Согласно указам, опубликованным на сайте президента Украины, в список попали 18 медиа и 71 физическое лицо РФ. В числе СМИ — холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), а среди журналистов – военкоры Александр Сладков, Станислав Смагин и Даниил Бессонов, а также певец из Мариуполя Аким Апачев.

Симоньян подчеркнула, что санкции направлены «против российских СМИ» желая не дать говорить тем, кто освещает настоящее положение вещей на Украине. Она передала Зеленскому ироничную благодарность за «блестящую» работу.

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Над двумя российскими регионами сбили 13 украинских БПЛА
Минобороны: ПВО сбила 13 беспилотников ВСУ над Ростовской и Курской областями
11 апреля 2025, 23:44

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Над Ростовской и Курской областями силы ПВО уничтожили 13 украинских дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Перехват целей произошёл в период с 22:00 до 22:30 по московскому времени.
«Уничтожены 13 украинских беспилотников самолетного типа: девять БПЛА — над Ростовской областью и четыре — над Курской», — говорилось в сообщении.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф озвучил Трампу самый быстрый путь к прекращению огня на Украине. Он уточнил, что быстрее всего добиться прекращения огня удастся с помощью стратегии, которая приведёт к признанию контроля России над новыми регионами.

Вечером 11 апреля стало известно, что ВС РФ начали штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, где засели боевики ВСУ. Он стал последним укрепрайоном украинских военных на курской земле. Там в окружении находится порядка 300 военных Украины.

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