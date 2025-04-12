Владимир Зеленский
Российский военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал санкции, введённые против него «душевнобольным» президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав их абсурдными. В своём Telegram-канале журналист сравнил действия украинского лидера с поведением человека с психическим расстройством.
Согласно указам, опубликованным на сайте президента Украины, в список попали 18 медиа и 71 физическое лицо РФ. В числе СМИ — холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super), а среди журналистов – военкоры Александр Сладков, Станислав Смагин и Даниил Бессонов, а также певец из Мариуполя Аким Апачев.
Сладков выразил недоумение агрессией Киева в отношении тех, кто освещает события на линии фронта.
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«Это все равно, что душевнобольной человек ходит по улице и объявляет каждому встречному выговор с занесением в свою же медицинскую книжку...», — прокомментировал он решения Зеленского.
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Сладков выразил недоумение агрессией Киева в отношении тех, кто освещает события на линии фронта.
«У нас же совершенно нормальные украинцы живут в России: не больные, не злобные», — подчеркнул он.Военкор пожелал Украине «выздоровления», подчеркнув, что подобные санкции лишь подтверждают неадекватность подходов властей.
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Мария Моисеева