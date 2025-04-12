«Пасхалка от США»: американцы выдвинули Киеву требование по контролю над газопроводом «Газпрома»

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США потребовали от Киева передать под свой контроль газопровод «Газпрома», проходящий через Украину в Европу, в рамках переговоров о соглашении по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями встречи 11 апреля в Вашингтоне.
В американском проекте договора, представленном в марте, обнаружено «неожиданное условие» о передаче управления трубопроводом правительственной корпорации США. Собеседник агентства назвал это «пасхалкой» от американцев.
11 апреля сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом завершилась в Петербурге. Отмечается, что она длилась 4,5 часа. Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.
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«Переговоры проходят в весьма антагонистичной обстановке», — передал Reuters их источник.Напряжение нарастает из-за «максималистских» требований Вашингтона.
11 апреля сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом завершилась в Петербурге. Отмечается, что она длилась 4,5 часа. Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.
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Мария Моисеева