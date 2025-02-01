Reuters: освобождение Красноармейска позволяет армии РФ продолжить наступление

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Благодаря освобождению Красноармейска (украинское название Покровск) российская армия получит возможность наступать по нескольким направлениям. Об этом пишут в Reuters.
«Украина упорно обороняет Покровск, но если он будет окружен или перейдет под контроль русских, Москва окажется в очень выгодном положении, получив возможность наступать по нескольким направлениям на востоке Украины и усиливать давление на Киев в этот переломный момент», — передают в издании.
В материале указывается, что ежедневно ситуация для украинских войск ухудшается. При этом в Красноармейске, ранее имевшем население в 60 тысяч человек, сейчас проживает лишь семь тысяч жителей. Теперь почту в город будут доставлять на бронированном грузовике, так как почтовое отделение закрылось. К тому же известно, что российские войска находятся на расстоянии полета беспилотника от главной автодороги, идущей через всю Украину.
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