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Reuters: освобождение Красноармейска позволяет армии РФ продолжить наступление

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Благодаря освобождению Красноармейска (украинское название Покровск) российская армия получит возможность наступать по нескольким направлениям. Об этом пишут в Reuters.


«Украина упорно обороняет Покровск, но если он будет окружен или перейдет под контроль русских, Москва окажется в очень выгодном положении, получив возможность наступать по нескольким направлениям на востоке Украины и усиливать давление на Киев в этот переломный момент», — передают в издании.

В материале указывается, что ежедневно ситуация для украинских войск ухудшается. При этом в Красноармейске, ранее имевшем население в 60 тысяч человек, сейчас проживает лишь семь тысяч жителей. Теперь почту в город будут доставлять на бронированном грузовике, так как почтовое отделение закрылось. К тому же известно, что российские войска находятся на расстоянии полета беспилотника от главной автодороги, идущей через всю Украину.

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Под контролем ВС РФ находится около 70 населенных пунктов в Харьковской области
01 февраля 2025, 05:12

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Под контролем ВС РФ находится порядка 70 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«Около 70 поселков. Нужно понимать, что это все-таки села в основном. Большие такие города областного значения, которые были райцентрами, это на сегодняшний день Волчанск», — пояснил Ганчев.

Также глава отметил, что административное управление военно-гражданской администрации установлен у 34-х населенных пунктов. При этом недавно российская армия смогла освободить поселок Двуречное, который до 2022 года являлся райцентром. При этом в октябре 2024 года Ганчев сообщал о контроле около 50 населенных пунктов.

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#армия
#солдат
#россия
#вс рф
#харьковская область
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Беженка из ДНР: ВСУ минометным снарядом убили шесть мирных жителей
01 февраля 2025, 04:34

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Солдаты ВСУ минометным снарядом убили шесть мирных жителей. Об этом рассказала беженка из недавно освобожденной Новоселидовки в ДНР Лилия Хатько.
«Когда у нас погибло 6 человек, это было самое страшное. Пришли соседи, они там так дружно жили, они все собирались уезжать <…> прилетела мина украинская, прямо ему во двор. И все погибли, все», — поделилась беженка с РИА Новости.

По словам Лилии, трое убитых являлись членами одной семьи, а еще трое соседями. При этом среди погибших была одна девочка с матерью и дедушкой. Возраст убитых не уточняется.

Село Новоселидовка из Донецкой Народной Республики расположено на севере от Курахово. Оно было освобождено 19 ноября.

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Келлог: Трамп хочет создать России и Украине рычаги для мирных переговоров
01 февраля 2025, 03:28

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп планирует создать России и Украине рычаги для проведения переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил спецпосланник американского лидера по украинскому урегулированию Кит Келлог.
«Он знает, где надавить, где не давить, но что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так, на самом деле, и создается рычаг. Он отлично заключает сделки», — передает слова Келлога Fox News.

Ранее в СМИ писали о намерениях Дональда Трампа добиться мира на Украине с помощью дипломатических переговоров. При этом сам президент уже заявлял о своих контактах с Россией по поводу завершения украинского конфликта. По его словам, сейчас ведется очень серьезное обсуждение этого вопроса с РФ.

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#президент
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#рф
#трамп
#украина
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Украинские СМИ: в пригороде Киева взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги
01 февраля 2025, 03:04

Фото: iStock/dzika_mrowka

В пригороде Киева прогремели взрывы на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.
В Киеве сигнал воздушной тревоги звучит с 01:43 по московскому времени. Информация об этом предоставлена на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины. При этом в Киевской области воздушная тревога объявлена с 01:06.

Ранее «Радио 1» писало о ракетной ударе по отелю «Бристоль» в центре Одессы. По предварительной информации, там могли отдыхать иностранные наемники. В частности называют бойцов SAS из Великобритании. Украинские СМИ писали о сильном взрыве на территории города.

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Журналист Карлсон обвинил Зеленского в продаже Украины
01 февраля 2025, 02:29

Фото: iStock/Silent_GOS

Американский журналист Такер Карлсон обвинил Владимира Зеленского в продаже Украины и превращении в лакея Запада. Об этом он сказал британскому тележурналисту Пирсу Моргану.
«Он чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну. Украинцы отлично знают, что он обогащается и что это делает все руководство страны», — заявил о Зеленском Карлсон.

К тому же журналист отметил, что глава киевского режима подходит под определение диктатора. Как пояснил Карлсон, Зеленский не избранный президент, запретивший религиозную конфессию и языковую группу. Также лидера киевского режима журналист обвинил в убийстве своих политических оппонентов.

Еще Карлсон высказался о негативном влиянии поддержки Киева на национальные интересы США. По его словам, это приводит к потере доллара как мировой резервной валюты.

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#сша
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#такер карлсон
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Дубинский: через пол года у ВСУ не сотанется солдат на фронте из-за дезертирств
01 февраля 2025, 02:12

Фото: iStock/Anna_Anikina

Через шесть месяцев у ВСУ могут закончиться солдаты на фронте, если в рядах украинской армии сохранится такой же уровень массового дезертирства. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас пребывает в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Зная о колоссальных потерях, проблемах с мобилизацией, колоссальном СЗЧ (Случаях самовольного оставления части), которое приведет к тому, что через шесть месяцев на фронте будет зеро человек — ноль», — сказал депутат во время эфира своего YouTube-канала.

При этом Дубинский отметил, что Владимир Зеленский продолжает заявлять о победе в конфликте с позиции силы, хотя у ВСУ наблюдаются массовые случаи дезертирства. Депутат уточнил, глава киевского режима делает это так как знает, что после завершения боевых действий ему придется ответить перед законом за совершенные преступления. В качестве них Дубинский назвал поломанные жизни миллионов рублей, убийство сотен тысяч человек и предательство украинского народа.

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ВСУ за сутки 42 раза обстреляли ДНР 119 боеприпасами
01 февраля 2025, 01:48

Фото: iStock/Olena Bartienieva

За прошедшие сутки украинские войска нанесли по Донецкой Народной Республике 42 удара и выпустили 119 боеприпасов. Об этом рассказали в управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Сорок два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины)... Всего выпущено 119 единиц различных боеприпасов», — написали в telegram-канале ведомства.

ВСУ проводили обстрелы по горловскому направлению. Было повреждено 17 жилых домов, семь автомобилей, автобус, коммунальная техника и семь объектов гражданской инфраструктуры. Также известно о ранении 12 человек.

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Трамп: США ведут серьезное обсуждение завершения конфликта на Украине с Россией
01 февраля 2025, 01:31

Фото: iStock/Waldemarus

По словам президента США Дональда Трампа, он ведет очень серьезное обсуждение с Россией вопроса о завершении украинского конфликта. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.
«Мы ведем очень серьезные обсуждения… с Россией, да», — ответил Трамп на вопрос о диалоге с РФ по урегулированию конфликта на Украине.

При этом президент Штатов пообещал поговорить с главой РФ Владимиром Путиным о завершении украинского кризиса. Он отметил, что, возможно, достигнет чего-то существенного. Трамп вновь заявил о том, что намерен положить конец конфликту на Украине.

Ранее «Радио 1» писало о цели американского президента остановить украинский кризис дипломатическим путем. Он считает, что сейчас необходимо немедленное прекращение конфликта.

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#россия
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The Times: Евросоюз попросил у США помощь для миротворческой миссии на Украине
01 февраля 2025, 01:14

Фото: iStock/Mike-Hon

Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для реализации миротворческой миссии на Украине. Об этом сообщает The Times с ссылкой на источник в правительстве Великобритании.
«Европа сама может выделить наземные силы в случае необходимости. Но министры просят США предоставить воздушную защиту», — пишут в газете.

Также в ЕС надеются на поддержку Штатов в предоставлении систем ПВО и разведывательных технологий. При этом Великобритания может направить на Украину от 10 до 25 тысяч военных.

Ранее «Радио 1» писало о расколе в Евросоюзе из-за намерений Британии и Франции направить миротворцев НАТО на Украину. Данную инициативу не поддержали страны Балтии и Польши. Они опасаются, что это снизит защищенность приграничных с РФ стран НАТО.

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