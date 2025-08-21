Reuters: США и Европа закончили разработку предложений по гарантиям для Украины
США и страны Евросоюза завершили подготовку предложений по гарантиям безопасности для Украины. Впервые в обсуждении принял участие главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алекс Гринкевич, который предоставил обновлённую информацию о ситуации в сфере безопасности.
По информации источников агентства Reuters, одним из рассматриваемых вариантов является размещение европейских войск на территории Украины при условии, что командование и управление ими будут возложены на Вашингтон. Однако представители военных ведомств отмечают, что американским и европейским планировщикам потребуется время для выработки шагов, которые были бы приемлемы для Кремля и одновременно реалистичны с военной точки зрения.
На встрече также присутствовал председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
Подробности и конкретные параметры гарантий безопасности станут известны после дальнейших консультаций и согласований.
