Reuters: США и Европа закончили разработку предложений по гарантиям для Украины

21 августа 2025, 20:02

Фото: iStock/SurkovDimitri

США и страны Евросоюза завершили подготовку предложений по гарантиям безопасности для Украины. Впервые в обсуждении принял участие главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алекс Гринкевич, который предоставил обновлённую информацию о ситуации в сфере безопасности.