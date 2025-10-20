Reuters: Трамп пригрозил Зеленскому «замерзанием и уничтожением» Украины

20 октября 2025, 08:10

Фото: iStock/3dmitry

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что Украина «замёрзнет и будет уничтожена», если не договорится с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.