Reuters: Трамп пригрозил Зеленскому «замерзанием и уничтожением» Украины
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что Украина «замёрзнет и будет уничтожена», если не договорится с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
По информации издания, Трамп неоднократно повышал голос и использовал ненормативную лексику. Американский лидер настаивал на заключении соглашения о прекращении боевых действий по текущей линии фронта. В итоге стороны пришли к предварительной договоренности о перемирии.
Ранее сообщалось, что переговоры между Трампом и Зеленским проходили в резкой форме. Как пишут СМИ, Вашингтон рассчитывает добиться от Киева уступок ради скорейшего завершения конфликта.
