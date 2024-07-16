Французский наемник записал видео с украинского фронта

Фото: IStock/Oleksii Liskonih
В Сети появилось видео, которое записал французский военный, воюющий на стороне Украины. Кадрами поделился Telegram-канал «Архангел спецназа».
Ролик начинается с того, что он рассказывает о том как поселился с сослуживцами в 3-4 километрах от линии фронта. Далее он идет по участку и выходит на дорогу, хвастаясь вездеходами, которые есть у его отряда.
«Это можно считать за отправку на Украину иностранной коалиции обещанной Макроном?» — задался себе же вопрос автор ролика.
Ранее издание Spiegel заявляло, что на стороне ВСУ воюют немецкие снайперы. Они принимали участие в боях за Часов Яр в ДНР.
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Олег Дикий