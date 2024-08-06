Резервы войск ВС РФ выдвинулись к месту боев у границы в Курской области

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К месту столкновения с боевиками ВСУ у границы в Курской области выдвинули резервы группировки войск ВС РФ, а авиация бьет по расположению подразделений ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
По информации ведомства, этим утром, 6 августа, украинские войска попытались прорвать границу в Курской области силами 300 боевиков, 11 танков и более 20 бронемашин в районе Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.
Ранее в сети появилось видео, снятое в Курской области, где сейчас продолжаются бои. Автор не мог сдержать эмоций, когда над его головой на низкой высоте пролетели два истребителя, а на обочине полыхала военная техника.
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«По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении», — указано в сообщении министерства.
Ранее в сети появилось видео, снятое в Курской области, где сейчас продолжаются бои. Автор не мог сдержать эмоций, когда над его головой на низкой высоте пролетели два истребителя, а на обочине полыхала военная техника.
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Данил Пономарев