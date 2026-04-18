Резервистам предложили защищать небо от беспилотников в Ленобласти
В Ленинградской области начнут привлекать резервистов для формирования мобильных огневых групп, предназначенных для защиты от украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Телеграм-канале.
Глава региона призвал записываться как ветеранов боевых действий, так и отставных военнослужащих. Всем желающим предложат подписать контракт.
«Срок службы по контракту до трех лет, при этом максимальная служба на казарменном положении для защиты Ленинградского неба от двух до шести месяцев», — пояснил Дрозденко.Мобильные огневые группы разместят на предприятиях и в организациях, представляющих критически важные объекты инфраструктуры. Резервистов также могут направить в 6-ю гвардейскую армию ВВС и ПВО, а также в отдельные воинские подразделения региона.