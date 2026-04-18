Резервуар с топливом загорелся в Севастополе
Жители Севастополя пожаловались на клубы дыма в Гагаринском районе. Ситуацию прояснил глава города Михаил Развожаев.
По словам губернатора, недалеко от Казачьей Бухты загорелся резервуар с остатками топлива. Согласно предварительной информации, возгорание началось после падения обломков беспилотника.
Ликвидацией последствий ЧП занимаются сотрудники экстренных служб. Огонь успел распространиться на небольшой площади, поэтому обошлось без пострадавших.
«Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя: никаких запасов топлива там не было», — уточнил Развожаев.