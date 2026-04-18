Украинский беспилотник упал на дом в Воронеже

Гусев: обломки БПЛА повредили дом в Воронеже
В Воронеже фрагменты сбитого беспилотника упали на строящийся многоквартирный дом. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили несколько БПЛА в небе над городом. Согласно предварительной информации, во время атаки никто из мирных жителей не пострадал.
«В результате падения частей БПЛА повреждения фиксируются в строящемся многоквартирном доме», — написал Гусев.Ранее губернатор объявил режим опасности беспилотников на территории Воронежской области. Он добавил, что непосредственная угроза атаки дронов сохраняется в девяти муниципалитетах региона.