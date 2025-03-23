Режим ЧС действует в Ростовской области после атаки украинских БПЛА

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Режим ЧС действует на территории нескольких районов Ростовской области после атаки дронами со стороны ВСУ. Об этом в личном Telegram-канале написал глава региона Юрий Слюсарь.
«На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах — до устранения всех последствий отраженных атак», — сказано в публикации чиновника.Слюсарь добавил, что всем пострадавшим окажут материальную и медпомощь. Поврежденные здания и дома отремонтируют за счет резервных и бюджетных средств. Кроме того, губернатор принес соболезнования семье и родственникам погибшего в результате атаки 42-летнего мужчины из Москвы, который возвращался домой с Кубани.
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