ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области

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ВСУ атаковали электроподстанцию в Пологовском районе Запорожской области. Об этом написал вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале.
По его словам, без электричества остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, что составляет более 11 тысяч человек. Тицкий добавил, что информации о жертвах обстрела не поступало.
Отмечается, что водоснабжение населенных пунктов не повреждено.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Отмечается, что водоснабжение населенных пунктов не повреждено.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова