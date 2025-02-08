Режим ЧС ввели в одном из районов Ростова-на-Дону после атаки дронов

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Режим чрезвычайной ситуации введен в Первомайском районе Ростова-на-Дону, который ночью подвергся атакам украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.