Режим ЧС ввели в одном из районов Ростова-на-Дону после атаки дронов

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Режим чрезвычайной ситуации введен в Первомайском районе Ростова-на-Дону, который ночью подвергся атакам украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, специалисты СК завершили работу на месте произошедшего. Теперь сотрудники коммунальных служб могут приступить к восстановительным работам, отметил глава региона.
В настоящее время администрация Первомайского района проводит поквартирный обход. Слюсарь подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В настоящее время администрация Первомайского района проводит поквартирный обход. Слюсарь подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова