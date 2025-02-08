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Российские военные продолжают уверенно контролировать ситуацию на поле боя, методично ликвидируя технику и живую силу противника на всей линии фронта. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночь с 7 на 8 февраля силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали 36 украинских беспилотных летательных аппаратов на территории России. По данным ведомства, в воздушном пространстве Ростовской области были успешно обезврежены 18 беспилотных летательных аппаратов. Также 11 БПЛА было нейтрализовано над территориями Волгоградской областью, 5 над Белгородской областью и два — над Краснодарским краем.
В Ростове-на-Дону из-за падения сбитых беспилотников или их фрагментов были повреждены несколько зданий и транспортные средства, припаркованные рядом с ними. В одном из строений произошло повреждение газопровода. В Волгоградской области силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку Вооружённых сил Украины на нефтеперегонную станцию, расположенную в Кумылженском районе. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Ведутся работы по устранению последствий атаки.
Вооружённые силы Украины продолжают усиливать своё присутствие в Курской области. В ночь с 7 на 8 февраля 2025 года появилась информация о том, что в регион пытаются перебросить не менее пяти групп, в которых может быть до 200 человек. Помимо личного состава, Вооружённые силы Украины перемещают различную технику, в основном лёгкую, что указывает на подготовку к новым атакам.
В окрестностях Уланка, Махновки и Конаково украинские военные предприняли около восьми безрезультатных штурмов, в результате которых понесли потери в живой силе противника. За вчерашний день Вооружённые силы Украины потеряли около 40 единиц техники в этом районе.
Кроме того сообщения, что ВС РФ потеряли Черкасскую Конопельку и Фанасеевку, оказались преждевременными. Населённые пункты Фанасеевка и Уланок находятся под полным контролем российских военных. На западе Черкасской Конопельки идут активные бои.
В настоящее время одним из основных очагов боевых столкновений стал населённый пункт Удачное. В этом месте российские штурмовые группы активно атакуют позиции украинских военных в районе железнодорожной станции и близлежащих зданий в восточной части населённого пункта. Противник пытается оказывать сопротивление, но безуспешно. Российские военные постепенно увеличивают зону своего влияния в этом районе.
В районе Надеждинки идут ожесточенные бои с применением бронетехники. Вооружённые силы Украины провели несколько ответных наступлений, но российские войска продолжают удерживать свои позиции и укреплять контроль. В Срибном ВС РФ проводят зачистку северных улиц и атакуют позиции ВСУ в восточной части Запорожья. Обстановка остается напряженной, стороны активно применяют артиллерию и беспилотники.
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают вести наступление на западе от Великой Новоселки. Ожесточенные столкновения происходят в районе Ровнополя, где украинские военные оказывают наиболее активное сопротивление. Также идут бои в районе Нового Комара и Раздольного.
В посёлке Дачное военные из России поднимают государственные флаги и заканчивают зачистку территории. Этот населённый пункт играет ключевую роль в обеспечении успешного продвижения российских войск к подступам Константинополя. В районе Зеленовки продолжаются ожесточённые бои, в которых обе стороны применяют артиллерию и бронетехнику. По информации, украинские войска пытаются сохранить свои позиции, но российские военные постепенно вытесняют противника с оборонительных позиций.
В течение последних суток российские войска увеличили территорию, занятую на правом берегу реки Оскол, к северу от Купянска. Продолжаются атаки российских штурмовых групп по направлению к Долгенькому. Под контроль взяты ключевые районы к северу от Фиголевки, а также сам населённый пункт. В случае дальнейшего продвижения российской армии гарнизон ВСУ в городе Купянск может оказаться в оперативном окружении.
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Ночная атака ВСУ 8 февраля
Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночь с 7 на 8 февраля силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали 36 украинских беспилотных летательных аппаратов на территории России. По данным ведомства, в воздушном пространстве Ростовской области были успешно обезврежены 18 беспилотных летательных аппаратов. Также 11 БПЛА было нейтрализовано над территориями Волгоградской областью, 5 над Белгородской областью и два — над Краснодарским краем.
В Ростове-на-Дону из-за падения сбитых беспилотников или их фрагментов были повреждены несколько зданий и транспортные средства, припаркованные рядом с ними. В одном из строений произошло повреждение газопровода. В Волгоградской области силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку Вооружённых сил Украины на нефтеперегонную станцию, расположенную в Кумылженском районе. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Ведутся работы по устранению последствий атаки.
Курская область
Вооружённые силы Украины продолжают усиливать своё присутствие в Курской области. В ночь с 7 на 8 февраля 2025 года появилась информация о том, что в регион пытаются перебросить не менее пяти групп, в которых может быть до 200 человек. Помимо личного состава, Вооружённые силы Украины перемещают различную технику, в основном лёгкую, что указывает на подготовку к новым атакам.
В окрестностях Уланка, Махновки и Конаково украинские военные предприняли около восьми безрезультатных штурмов, в результате которых понесли потери в живой силе противника. За вчерашний день Вооружённые силы Украины потеряли около 40 единиц техники в этом районе.
Кроме того сообщения, что ВС РФ потеряли Черкасскую Конопельку и Фанасеевку, оказались преждевременными. Населённые пункты Фанасеевка и Уланок находятся под полным контролем российских военных. На западе Черкасской Конопельки идут активные бои.
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Покровское направление
В настоящее время одним из основных очагов боевых столкновений стал населённый пункт Удачное. В этом месте российские штурмовые группы активно атакуют позиции украинских военных в районе железнодорожной станции и близлежащих зданий в восточной части населённого пункта. Противник пытается оказывать сопротивление, но безуспешно. Российские военные постепенно увеличивают зону своего влияния в этом районе.
В районе Надеждинки идут ожесточенные бои с применением бронетехники. Вооружённые силы Украины провели несколько ответных наступлений, но российские войска продолжают удерживать свои позиции и укреплять контроль. В Срибном ВС РФ проводят зачистку северных улиц и атакуют позиции ВСУ в восточной части Запорожья. Обстановка остается напряженной, стороны активно применяют артиллерию и беспилотники.
Угледарское направление
Вооружённые силы Российской Федерации продолжают вести наступление на западе от Великой Новоселки. Ожесточенные столкновения происходят в районе Ровнополя, где украинские военные оказывают наиболее активное сопротивление. Также идут бои в районе Нового Комара и Раздольного.
В посёлке Дачное военные из России поднимают государственные флаги и заканчивают зачистку территории. Этот населённый пункт играет ключевую роль в обеспечении успешного продвижения российских войск к подступам Константинополя. В районе Зеленовки продолжаются ожесточённые бои, в которых обе стороны применяют артиллерию и бронетехнику. По информации, украинские войска пытаются сохранить свои позиции, но российские военные постепенно вытесняют противника с оборонительных позиций.
Купянское направление
В течение последних суток российские войска увеличили территорию, занятую на правом берегу реки Оскол, к северу от Купянска. Продолжаются атаки российских штурмовых групп по направлению к Долгенькому. Под контроль взяты ключевые районы к северу от Фиголевки, а также сам населённый пункт. В случае дальнейшего продвижения российской армии гарнизон ВСУ в городе Купянск может оказаться в оперативном окружении.
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Елена Генералова