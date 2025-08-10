Сразу в четырех аэропортах России ввели ограничения на прием и выпуск рейсов
Временные ограничения на приём и вылет воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своём Telegram-канале.
Информация поступила 9 августа в 23:46 (мск). Кореняко подчеркнул, что эти меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов.
«Аэропорты: Владикавказ («Беслан»), Грозный («Северный»), Калуга («Грабцево»), Магас — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указал он в сообщении.Ранее сообщалось, что в Крымском районе Краснодарского края возгорание сухой травы произошло после падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата рядом с железнодорожными путями. Фрагменты упали в хуторе Весёлый. По данным оперативного штаба региона, пострадавших и повреждений нет, угрозы населению нет.
Также известно, что четверо человек получили осколочные ранения в Славянском районе Краснодарского края в результате очередного удара беспилотников Вооружённых сил Украины.