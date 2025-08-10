Сразу в четырех аэропортах России ввели ограничения на прием и выпуск рейсов

10 августа 2025, 00:41

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса ввели ограничения на прием рейсов

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Временные ограничения на приём и вылет воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своём Telegram-канале.





Информация поступила 9 августа в 23:46 (мск). Кореняко подчеркнул, что эти меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов.





«Аэропорты: Владикавказ («Беслан»), Грозный («Северный»), Калуга («Грабцево»), Магас — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указал он в сообщении.