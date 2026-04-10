«Результат СВО»: Стало известно, почему Украину не примут в НАТО
Экс-нардеп Волошин: Отказ Запада включать Украину в НАТО стал результатом СВО
Отказ западных стран принять Украину в НАТО является результатом российской спецоперации. В этом уверен экс-депутат Верховной рады Украины Олег Волошин.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что вопрос о включении Украины в НАТО после завершения боевых действий не рассматривается. Столь резкое заявление Рютте фактически фиксирует стратегический разворот в позиции НАТО по Украине, пишут argumenti.ru.
«Впервые на столь высоком уровне прямо обозначено: сценарий вступления Украины в альянс снят с повестки. Речь уже не о временной паузе или "политических условиях", а о полном отказе от сотрудничества с Украиной в рамках НАТО», — говорится в материале издания.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Волошин отметил, что часть стран НАТО не готова брать на себя обязательства прямого военного столкновения с Россией, но и не намерена отказываться от поддержки Киева.
Он напомнил, что одной из главных задач и причин специальной военной операции стала демонстрация того, что Россия воспринимает вступление Украины в НАТО в качестве прямой угрозы национальной безопасности, с которой необходимо бороться всеми доступными средствами.
«В этой связи можно сказать, что решением о проведении СВО Путин предотвратил ядерную войну. Ведь размещение натовских баз на территории Украины при провокационной и откровенно антироссийской политике официального Киева привело бы к тому, что на следующем этапе Россия бы вступила в боевые действия с вооруженными силами стран НАТО, что неизбежно переросло бы в ядерный конфликт», — пояснил Волошин.
Сейчас Вашингтон и многие европейцы наконец осознали реальную ситуацию. И это понимание стало одним из уже достигнутых результатов российской спецоперации на Украине, заключил Волошин.