10 апреля 2026, 17:16

Экс-нардеп Волошин: Отказ Запада включать Украину в НАТО стал результатом СВО

Отказ западных стран принять Украину в НАТО является результатом российской спецоперации. В этом уверен экс-депутат Верховной рады Украины Олег Волошин.





Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что вопрос о включении Украины в НАТО после завершения боевых действий не рассматривается. Столь резкое заявление Рютте фактически фиксирует стратегический разворот в позиции НАТО по Украине, пишут argumenti.ru.





«Впервые на столь высоком уровне прямо обозначено: сценарий вступления Украины в альянс снят с повестки. Речь уже не о временной паузе или "политических условиях", а о полном отказе от сотрудничества с Украиной в рамках НАТО», — говорится в материале издания.

«В этой связи можно сказать, что решением о проведении СВО Путин предотвратил ядерную войну. Ведь размещение натовских баз на территории Украины при провокационной и откровенно антироссийской политике официального Киева привело бы к тому, что на следующем этапе Россия бы вступила в боевые действия с вооруженными силами стран НАТО, что неизбежно переросло бы в ядерный конфликт», — пояснил Волошин.