РФ и Украина показали новые способы перехвата БПЛА

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Новые способы перехватывать беспилотники показали Россия и Украина, пишет для РИА Новости военный обозреватель Захар Андреев. Аналитик подчеркнул, что в зоне боевых действий идет «война роботов».
«Последняя украинская разработка нацелена на то, чтобы лишить российскую разведку глаз — беспилотников самолетного типа. Военные эксперты призывают отнестись к угрозе со всей серьезностью», — сказано в материале.
Аналитик добавил, что имеются в виду кустарные FPV-дроны, способные перехватить разведывательные беспилотники. Используются данные с радаров, чтобы предоставить оператору дрона курс перехвата, что в свою очередь дает запустить беспилотник, не наблюдая саму цель.
По утверждению Андреева со ссылкой на данные иностранных специалистов, беспилотники обладают более мощной аккумуляторной батареей, а также улучшенной камерой.
Что касается российских войск, они сосредоточились на создании систем наведения и обнаружения и пользуются малыми радиолокационными станциями. Кроме того, ВС РФ используют наблюдательные посты, интегрируя информацию в единую систему управления, что дает эффективность в применении обычных дронов, пишет аналитик Алексей Васильев.
Захар Андреев также уточнил, что у ВС РФ есть квадрокоптеры «Тарантул», обнаруживающие врага радаром и захватывающие его другим беспилотником или наземной установкой.
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Никита Кротов