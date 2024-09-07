Сальдо рассказал о зверствах ВСУ в Херсонской области

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Неонацисты ВСУ направляют на гражданских и их автомобили свои дроны под Херсоном. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал журналистам РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.
«Ежедневно идут обстрелы с правого берега. FPV-дроны нечеловеческие действия осуществляют. Нападают просто на гражданских людей, на машины. В некоторых случаях даже на велосипедистов падают», — сообщил чиновник.
Сальдо отметил, что удары по мирным гражданам противник наносит целенаправленно.
Херсонская область вошла в состав России в результате референдума в сентябре 2022 года. Помимо нее, частью РФ стали Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская область.
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Никита Кротов