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Сальдо рассказал о зверствах ВСУ в Херсонской области

Сальдо: боевики ВСУ направляют БПЛА на мирное население и машины под Херсоном
07 сентября 2024, 14:15
Фото:istockphoto/NiseriN

Фото:istockphoto/NiseriN

Неонацисты ВСУ направляют на гражданских и их автомобили свои дроны под Херсоном. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал журналистам РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.
«Ежедневно идут обстрелы с правого берега. FPV-дроны нечеловеческие действия осуществляют. Нападают просто на гражданских людей, на машины. В некоторых случаях даже на велосипедистов падают», — сообщил чиновник.

Сальдо отметил, что удары по мирным гражданам противник наносит целенаправленно.



Херсонская область вошла в состав России в результате референдума в сентябре 2022 года. Помимо нее, частью РФ стали Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская область.

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#новости
На Украине появились летающие автоматы Калашникова
Bild: боевики ВСУ стали применять БПЛА с Калашниковыми
07 сентября 2024, 13:37

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Летающие автоматы Калашникова впервые применили боевики ВСУ, сообщают обозреватели немецкого издания Bild. Журналисты отметили, что поставили разработку инженеры Украины Wild Hornets. Стрелковое оружие установлено на летающей платформе с четырьмя винтами. По информации журналистов, первый раз ее практическое применение осуществили в середине августа.
По словам военного аналитика Юлиана Репке, самое сложное в данной разработке — стабилизация Калашникова при стрельбе, чтобы беспилотник не отклонялся при отдаче, поскольку это дает большой разброс. Пока непонятно, наладят ли серийное производство данного вооружения.

К слову, главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что производство дронов является для Украины приоритетным направлением.

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#бпла
#беспилотник
#дрон
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ВС РФ вплотную подошли к Угледару и Покровску, обрушив оборону ВСУ: Последние новости СВО
07 сентября 2024, 13:20

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России вплотную приблизилась к Угледару и Покровску (Красноармейску), ведутся бои в Селидово и Украинске, оборона ВСУ рушится по всей линии фронта.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 7 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область

Здесь идут тяжёлые встречные бои на нескольких участках. Противник не оставляет попыток проникнуть вглубь российской территории, однако вязнет во встречных боях. При этом по местам скопления живой силы ВСУ активно работает российская артиллерия и авиация. Украинские боевики в свою очередь применяют в Курской области большое количество дронов.

За минувшие сутки бои шли в Суджанском районе у населенного пункта Борок и в районе Камышевки, в Вишневке, Снагости и Матвеевке. При этом поступает информация, что украинское командование начало вводить в бой неподготовленные резервы.

Кроме того, Telegram-канал WarGonzo сообщает, что вблизи российской границы зафиксировано скопление украинских резервов. Предполагается, что противник может осуществить новую попытку прорыва.

Покровское направление

Армия России продвигается в восточнее Украинска на несколько километров на юг и вышли к южным окраинам города. Кроме того, отмечается продвижение российских сил к северным окраинам города Горняк. При этом продолжаются тяжёлые бои в районе Желанного Первого. Украинский военный паблик Deep State подтверждает успехи ВС РФ.

«Российские войска продвинулись там, где наступали и вчера — на южном фланге Покровского направления. Они вошли в город Украинск и еще приблизились к Горняку. Также впервые за долгое время россияне продвинулись к северу от Красногоровки — угрожая окружением группировке ВСУ на Невельском выступе», — говорится в сообщении.
Военкор Евгений Лисицын сообщает, что российские бойцы зачистили последние опорные пункты противника и полностью освободили территорию Красногоровки. Таким образом, над Кураховской агломерацией нависла большая угроза.

По последним данным противника, армия вышла на окраины Лисовки, которая находится рядом с Покровском (Красноармейском). Потеря этого города разрушит оборону ВСУ, уверен полковник ВС Австрии Маркус Рейснер.

«Украина потратила «драгоценные силы» под Курском, в то время как ВС РФ продолжают наступать на Покровском направлении в ДНР», — заявил в эфире телеканала ZDFheute Nachrichten.
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Угледарское направление

Армия России вплотную подошла к Угледару. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Угледар уже виден невооруженным глазом, так близко к нему подошли наши бойцы, освобождая русскую землю», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Также восточнее Угледара продолжаются бои за шахту Южнодонбасская №3. Кроме того, российские части атакуют от Золотой Нивы до Константиновки.

Торецкое направление

Продолжаются упорные бои в районе пригорода Дружба. Наши парни пробиваются от него в сторону соседнего Дачного. Таким образом ВС РФ расширяют зону контроля по периметру города.

Часовоярское направление

Здесь ВС РФ продолжают продвигаться в районе Клещеевки и постепенно выравнивают фронт по линии канала «Северский Донец – Донбасс».

Не утихают бои в восточной части Часов Яра. Также, продолжается работа по улучшению позиций ВС РФ на флангах. Продвижение идет трудно, но оно есть, пишет WarGonzo.
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Купянское направление

Российские бойцы продвигаются по лесополосам западнее Песчаного. По информации с мест, за сутки продвижение достигло почти километра. После взятия Стельмаховки и перегруппировки наши парни приступили к активным наступательным действиям.

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#угледар
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Пять человек получили ранения в результате обстрела ВСУ больницы в Горловке
07 сентября 2024, 12:59

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Артиллеристы ВСУ обстреляли больницу в городе Горловка в Донецкой Народной Республике. В результате ранения получили пять человек, в том числе один ребёнок.
По словам главы городского округа Ивана Приходько, во время очередного обстрела со стороны ВСУ под ударом оказалось территориально-медицинское объединение «Семья и здоровье» в самом центре города. Один из снарядов угодил непосредственно в здание медицинского учреждения.

В результате обстрела ранения получили пять человек, в том числе несовершеннолетняя девочка. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Также различные повреждения получило само здание. Многие окна остались без стёкол, осколками посечён фасад.

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ВС РФ освободили еще один населенный пункт от ВСУ
Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Калиново в ДНР
07 сентября 2024, 12:30

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские войска освободили Калиново Донецкой народной республики от боевиков ВСУ, доложили в Минобороны РФ.
Как стало известно ранее, ВС РФ подошли к Угледару, о чем проинформировал глава ДНР Денис Пушилин. Чиновник уточнил, что город «уже виден невооруженным глазом».

Российская спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Противник атакует приграничные территории страны. Одну такую попытку боевики ВСУ предприняли в начале августа, напав на Курскую область.

Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что вторжение в российский регион осуществлялось для отвлечения ВС РФ с Донбасса, однако такой ход не сработал.

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Мужчина ранен после удара украинского дрона по автомобили в Белгородской области
07 сентября 2024, 12:14

Фото: istockphoto/NiseriN

В посёлке Шамино в Шебекинском городском округе Белгородской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате тяжёлые ранения получил мужчина.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что пострадавший доставлен на скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода в крайне тяжёлом состоянии. У него диагностированы ранения головы, груди, рук, ног и спины. Врачи борются за его жизнь, оказывая всю необходимую помощь.

Кроме того, Гладков написал, что в селе Козьмодемьяновка в результате атаки БПЛА повреждено ограждение частного дома. Осколки повредили три припаркованных автомобиля. Также в Белгородском районе на участке автотрассы Никольское - Зиборовка беспилотник нанёс удар по движущемуся по дороге грузовику КамАЗ. Водитель не пострадал, автомобиль повреждён, сообщил губернатор.

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Чем опасны украинские «дроны драконы» с термитной зажигательной смесью
CNN: Украина начала применять «дроны-драконы» с термитной смесью
07 сентября 2024, 12:04

Фото: Минобороны РФ

ВСУ начали применять «дроны драконы» с зажигательной термитной смесью из алюминиевого порошка и оксида железа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Минобороны Украины.
Кадры с горящими БПЛА распространяют украинские военные. Сообщается, что один FPV-дрон несет около полкило смеси, военные дистанционно запускают химическую реакцию, после чего беспилотник сбрасывает смесь.
«Это довольно инновационное решение. Но из-за ограниченных финансовых возможностей Украины ВСУ вряд ли смогут использовать «дроны драконы» массово», – заявил в интервью каналу военный аналитик Николас Драммонд.

Температура горения термитной смеси 2300 – 2700 °C, что почти вдвое выше температуры плавления металла – 1500 °C. Из-за чрезвычайно высоких температур термит плавит стекло, сталь и железо, а также разрушает бетон и кирпич. Контакт термита с водой приводит к паровому взрыву – его крайне сложно потушить.

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#беспилотник
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ВС РФ подошли к Угледару — Пушилин
07 сентября 2024, 11:48

РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские войска подошли к Угледару, информирует в Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Угледар уже виден невооруженным глазом, так близко к нему подошли наши бойцы, освобождая русскую землю. Побывал у военнослужащих 29-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа. Увидел новые тактические подходы к управлению боем с использованием современного технического обеспечения», — сказано в публикации чиновника.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Тогда еще непризнанные Донецкая и Луганская народные республики обратились к руководству РФ за помощью в противостоянии агрессии со стороны Киева против мирного населения.

В сентябре того же года ЛДНР и еще два региона вошли в состав РФ в результате референдума.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#вс рф
#денис пушилин
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Пленный боевик ВСУ рассказал о том, что «Ахмат» разбил две группы Украины
Пленный боевик ВСУ Панченко: «Ахмат» разбил две бравшие в плен россиян группы
07 сентября 2024, 11:30

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Бойцы «Ахмата» ликвидировали десять украинских неонацистов, участвовавших в пленении российских военных, а также гражданских под Курском. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военнопленного боевика ВСУ Виталия Панченко.
«14 августа вечером нам сказали, что надо зайти на ферму 15 [августа] утром, посмотреть здания, посмотреть, чтобы никого не было. Мы поехали теми же двумя группами. Только спешились, только зашли на территорию фермы, там стали обстреливать со всех сторон. Двое сразу погибли, четверо выдвинулись на подкрепление, но не дошли до нас. <...> Было две группы по шесть человек, получается, 12 человек. Погибли десять человек, и вдвоем мы остались живыми, но ранеными. Мы сдались в плен», — пояснил украинский боевик.
В середине августа глава ЧР Рамзан Кадыров опубликовал кадры с допросом украинских военнослужащих. Панченко был одним из тех, что насильно помещал людей в грузовики, нанося удары прикладом. Выйти на украинцев помогли записи с экшн-камер, от которых боевики не избавились. Видео шокировало в том числе и западных военных экспертов.

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#мир
#украина
#война
#сво
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Нордеп Украины: Российские дроны долетели до Киева и атаковали Верховную раду
У входа в здание Рады Украины в Киеве нашли обломки беспилотника
07 сентября 2024, 11:24

Фото: Минобороны РФ

Обломки беспилотного аппарата нашли у входа в здание Верховной рады Украины. Об этом 7 сентября сообщил депутат парламента Максим Бужанский в Telegram-канале.
По сообщению нардепа, БПЛА долетели до правительственного квартала Украины в Киеве этой ночью. О работе ПВО в Киеве сообщали и другие местные чиновники
«Можно сказать, у порога парламентаризма», – написал депутат.
В качестве подтверждения, Бужанский опубликовал фото с неким похожим на кусок металла обломком на тротуарной плитке возле ступенек здания.

Официально о ночной атаке на Киев информации нет. Известно, что две серии взрывов на фоне ночной воздушной тревоги в Киеве прозвучали около трех часов ночи, о чем сообщили местные СМИ.

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