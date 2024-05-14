РФ поразила секретный склад боеприпасов ВСУ по наводке украинского беженца в Польше

Фото: iStock/Leonid Ikan
Россия смогла поразить секретный склад боеприпасов на Украине с помощью украинского беженца в Польше. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание называет имя украинского беженца, который помог армии России нанести удар по секретному складу ВСУ на Украине. Им стал 22-летний украинец, который уехал в Польшу, Максим Лега. У него не было средств к существованию, и тогда он начал выполнять задания российских спецслужб.
Он рисовал граффити на отдаленных заборах и подземных переходах, устанавливал камеры вдоль железнодорожных путей, по которым шли вагоны с западным вооружением на Украину.
Читайте также:
Окружение Волчанска, продвижение ВС РФ в Харьковской области: последние новости СВО
Водолацкий: Командование ВСУ бежало из Купянска, оставив подразделения прикрытия
Запад может давить на Киев из-за Харькова, предупредило Politico
Он рисовал граффити на отдаленных заборах и подземных переходах, устанавливал камеры вдоль железнодорожных путей, по которым шли вагоны с западным вооружением на Украину.
«Россия соединила записи с этих камер со спутниковым наблюдением и смогла отслеживать отправку боеприпасов из Польши на секретные склады на Украине, которые в итоге были поражены беспилотниками и ракетами», — говорится в статье.Издание также приводит слова высокопоставленного чиновника западной военной разведки, который заявил, что именно таким образом Россия «смогла уничтожить ключевую технику с минимальными инвестициями».
Читайте также:
Окружение Волчанска, продвижение ВС РФ в Харьковской области: последние новости СВО
Водолацкий: Командование ВСУ бежало из Купянска, оставив подразделения прикрытия
Запад может давить на Киев из-за Харькова, предупредило Politico
Элина Позднякова