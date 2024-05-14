Запад может давить на Киев из-за Харькова, предупредило Politico

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Продвижение российских войск в Харьковской области может спровоцировать давление со стороны ряда государств на Украину, чтобы склонить страну к переговорам с Россией. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, часть высокопоставленных украинских офицеров не уверена, что Украина сможет помешать взятию российскими силами под контроль значительных территорий. Также они убеждены, что наступление ВС РФ приведёт к ослаблению решимости Киева и подрыву морального духа бойцов ВСУ.
Также о давлении на киевские власти в следствие продвижения ВС РФ писала The New York Times. Военные аналитики в беседе с изданием отмечали, что часть плана российских войск в наступлении в Харьковской области может заключаться в том, чтобы заставить Украину перебросить на это направление силы с других частей линии соприкосновения.
Также усилить давление на Киев для проведения переговоров с Москвой может деморализация украинцев и их союзников, поскольку в случае угрозы Киеву может сложиться впечатление будто ничего не изменилось спустя два года боевых действий и военной помощи на миллиарды долларов.
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Также о давлении на киевские власти в следствие продвижения ВС РФ писала The New York Times. Военные аналитики в беседе с изданием отмечали, что часть плана российских войск в наступлении в Харьковской области может заключаться в том, чтобы заставить Украину перебросить на это направление силы с других частей линии соприкосновения.
Также усилить давление на Киев для проведения переговоров с Москвой может деморализация украинцев и их союзников, поскольку в случае угрозы Киеву может сложиться впечатление будто ничего не изменилось спустя два года боевых действий и военной помощи на миллиарды долларов.
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Анастасия Чинкова