РФ в любом случае освободит территорию новых регионов, заявили в Госдуме

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Характер боевых действий не изменится при отказе Киева от условий, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.
Россия продолжит идти вперед и в результате все равно освободит территорию новых регионов, сказал РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, у Украины есть выбор — либо согласиться с условиями России, вывести войска из указанных субъектов, и дальше начинается налаживание мирной жизни, либо РФ освободит их в принудительном порядке.
Ранее в ходе встречи с руководством МИД РФ Путин сообщил, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов РФ — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей.
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По его словам, у Украины есть выбор — либо согласиться с условиями России, вывести войска из указанных субъектов, и дальше начинается налаживание мирной жизни, либо РФ освободит их в принудительном порядке.
Ранее в ходе встречи с руководством МИД РФ Путин сообщил, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов РФ — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей.
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Алёна Самарева