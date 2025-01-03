Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ РГ: бойцы ВС РФ контролируют крупнейшее месторождение лития в ДНР

РГ: бойцы ВС РФ контролируют крупнейшее месторождение лития в ДНР

Фото: istockphoto/RHJ

Фото: istockphoto/RHJ

Крупнейшее месторождение лития в Донбассе контролируют российские военнослужащие, передает издание «Российская газета». Уточняется, что речь идет о населенном пункте Шевченко, где находится 13,8 миллиона тонн руд лития. Металл имеет стратегически важное значение для Европы и США, поскольку на его основе производят батареи.


Кроме того, много лития имеет Сербия, однако там все же меньшие запасы, которых не хватит обеспечить нужды Европы.

По подсчетам ведущего специалиста комиссии по промышленным и экономическим вопросам Евросоюза Арнольда Ренингарда, запасов в Шевченко хватит до 2050 года на все европейские нужды. Он потребовал от киевского режима не допустить переход месторождения к Москве.

Читайте также:

На Западе заявили о возможности Путина завершить СВО

Небензя сделал заявление о сигналах команды Трампа по Украине

На Западе не исключают скорый обвал обороны ВСУ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#вс рф
#новости
#ископаемые
#днр
Якутский штурмовик, сразившийся на ножах с боевиком ВСУ, рассказал подробности
Штурмовик из Якутии о бое на ножах с ВСУ: мы знали, что один из нас умрёт
03 января 2025, 16:41

Фото: istockphoto/zim286

Российский штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, победивший украинского военнослужащего в бою на ножах, рассказал RT подробности схватки. Напомним, бой произошел в Трудовом Донецкой народной республики.
«Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», — пояснил боец ВС РФ.

Григорьев добавил, что от рук противника погиб его друг. Перед этим в сети была опубликована видеозапись боя российского и украинского военных, снятая на шлемную камеру украинца.

Украинский военнослужащий проиграл бой, попросив Григорьева дать ему спокойно умереть, после чего совершил самоубийство. Боевик перед смертью отметил Григорьева, как «лучшего бойца в мире».

Читайте также:

Дроны ВСУ сбиты под Воронежем

РГ: бойцы ВС РФ контролируют крупнейшее месторождение лития в ДНР

На Западе не исключают скорый обвал обороны ВСУ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе заявили о возможности Путина завершить СВО
Bild: Путин может положить конец конфликту на Украине
03 января 2025, 14:25

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин может завершить конфликт на Украине в 2025 году. Об этом сообщает Bild.
Согласно информации издания, «соответствующие сигналы» Кремль якобы уже посылает россиянам и мировому сообществу. В материале Bild говорится, что еще одним фактором является стремление избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт сразу после вступления в должность.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Небензя сделал заявление о сигналах команды Трампа по Украине

На Западе не исключают скорый обвал обороны ВСУ

Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии
#сша
#конфликт
#кремль
#сми
#заявление
#владимир путин
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дроны ВСУ сбиты под Воронежем
Под Воронежем получили повреждения два предприятия при падении сбитых БПЛА ВСУ
03 января 2025, 14:06

Фото: istockphoto/NiseriN

Здания двух предприятий незначительно повреждены при падении сбитых украинских дронов, проинформировал в Telegram-канале глава Воронежской области Александр Гусев.
«В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из пригородных районов были обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — гласит публикация.

Чиновник добавил, что на месте уже ведут работу представители экстренных служб. По словам Гусева, пострадавших нет.

Каждый день боевики ВСУ предпринимают попытки ударить по объектам в центральных и приграничных российских регионах. Большинство вражеских беспилотников уничтожено.

Читайте также:

Небензя сделал заявление о сигналах команды Трампа по Украине

Опубликовано полное видео боя на ножах бойца ВС РФ с боевиком ВСУ

Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона
#мир
#россия
#война
#сво
#всу
#бпла
#вс рф
#конфликт
#воронежская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Небензя сделал заявление о сигналах команды Трампа по Украине
Небензя: в сигналах команды Трампа по Украине нет ничего нового
03 января 2025, 13:20

Фото: istockphoto/sb2010

В сигналах команды республиканца Дональда Трампа по Украине нет ничего нового, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Его слова передает «Россия-24».
«Это какие-то неоформленные неясные сигналы о готовности к чему-то. <…> Но пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно», — сказал Небензя.
Он добавил, американская сторона опять затрагивает тему «заморозки конфликта», хотя в России уже не раз говорили о том, что нужны юридические гарантии. Что касается Владимира Зеленского, его уже неоднократно предупреждали, что условия для него с каждым разом будут все хуже.

Ранее на Западе сделали заявление об украинском конфликте.

Читайте также:

Зеленский озвучил мысли о своем переизбрании

Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии

Зеленский рассказал о сильном козыре в переговорах
#мир
#россия
#украина
#сша
#война
#сво
#конфликт
#новости
#василий небензя
#дональд трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликовано полное видео боя на ножах бойца ВС РФ с боевиком ВСУ
Боец ВС РФ победил боевика ВСУ в бою на ножах — видео
03 января 2025, 12:20

Фото: istockphoto/rootstocks

Полное видео рукопашной схватки на ножах между российским военным и боевиком ВСУ опубликовал Telegram-канал «Воин DV». Как уточнили авторы поста, кадры сняла нашлемная камера украинца. Бой проходил, когда ВСУ хотели вернуть контроль над Трудовым.
После перестрелки военные стали использовать камни и ножи. В результате украинец признал, что российский военнослужащий является «лучшим бойцом в мире», а также попросил дать спокойно отойти в мир иной. Украинский военный совершил самоубийство.

Перед этим на Западе не исключили, что оборона ВСУ может скоро обвалиться. Такие данные предоставила Служба внешней разведки.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Эксперты выстраивают предположения, что боевые действия могут завершиться уже в наступившем году.

Читайте также:

Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона

Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии

Над территорией России за ночь сбили 22 беспилотника
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#вс рф
#нож
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе не исключают скорый обвал обороны ВСУ
СВР: в западных политэлитах не исключают скорый обвал обороны ВСУ
03 января 2025, 10:39

Фото: iStock/Tomas Ragina

Запад не исключает скорого обвала обороны украинской армии. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
По данным ведомства, в западных политических элитах с тревогой отмечают снижение способности ВСУ противостоять натиску ВС РФ. Отмечается, что уходящая администрация Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария и делает упор на поставки все более совершенного вооружения.

В Белом доме признают, что одной лишь материально-технической помощи недостаточно для стабилизации фронта, отметили в СВР. Уточняется, что соседние с Украиной страны негласно готовятся к приему новых волн украинских беженцев.

Читайте также:

Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии

Элитная бригада ВСУ потеряла почти 1700 человек до прибытия на фронт

Зеленский рассказал о сильном козыре в переговорах
#страны
#человек
#администрация
#снижение
#поставки
#всу
#вс рф
#зеленский
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона
Бочаров: в Городищенском районе нейтрализовали украинский БПЛА, пострадавших нет
03 января 2025, 09:13

Фото: iStock/aapsky

При атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, пишет администрация региона в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, повреждений гражданских и военных объектов нет. Дрон ВСУ был сбит силами ПВО в Городищенском районе, заключил Бочаров.

Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии

Над территорией России за ночь сбили 22 беспилотника

Четыре беспилотника ВСУ сбили в Ростовской области
#дрон
#ночь
#всу
#пво
#волгоградская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский сделал тяжелое признание о российской армии
Зеленский признал продвижение ВС РФ и поставил задачу стабилизировать фронт
03 января 2025, 09:00

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский признал продвижение ВС РФ и поставил задачу стабилизировать фронт, сообщает издание «Страна.ua».
По его словам, в этом месяце необходимо сделать все возможное для стабилизации фронта. Зеленский признал, что это крайне тяжело.

Предводитель киевского режима добавил, что не знает, будет ли администрация избранного президента США Дональда Трампа продолжать помощь Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Зеленский рассказал о сильном козыре в переговорах

Элитная бригада ВСУ потеряла почти 1700 человек до прибытия на фронт

Зеленский озвучил мысли о своем переизбрании
#помощь
#человек
#администрация
#всу
#зеленский
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над территорией России за ночь сбили 22 беспилотника
Российские ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над шестью регионами России
03 января 2025, 08:48

Фото: iStock/e-crow

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 22 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что 10 беспилотников сбили над территорией Брянской области, по четыре — над Орловской и Ростовской областями, два — над Белгородской и по одному — над Волгоградской и Липецкой областями. Известно о пострадавшем в Белгородской области, где вражеский БПЛА атаковал село Ясные Зори.

Власти остальных российских регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Элитная бригада ВСУ потеряла почти 1700 человек до прибытия на фронт

Зеленский рассказал о сильном козыре в переговорах

Четыре беспилотника ВСУ сбили в Ростовской области
#бпла
#село
#всу
#вс рф
#пво
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате