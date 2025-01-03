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Крупнейшее месторождение лития в Донбассе контролируют российские военнослужащие, передает издание «Российская газета». Уточняется, что речь идет о населенном пункте Шевченко, где находится 13,8 миллиона тонн руд лития. Металл имеет стратегически важное значение для Европы и США, поскольку на его основе производят батареи.
Кроме того, много лития имеет Сербия, однако там все же меньшие запасы, которых не хватит обеспечить нужды Европы.
По подсчетам ведущего специалиста комиссии по промышленным и экономическим вопросам Евросоюза Арнольда Ренингарда, запасов в Шевченко хватит до 2050 года на все европейские нужды. Он потребовал от киевского режима не допустить переход месторождения к Москве.
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