РГ: бойцы ВС РФ контролируют крупнейшее месторождение лития в ДНР

Крупнейшее месторождение лития в Донбассе контролируют российские военнослужащие, передает издание «Российская газета». Уточняется, что речь идет о населенном пункте Шевченко, где находится 13,8 миллиона тонн руд лития. Металл имеет стратегически важное значение для Европы и США, поскольку на его основе производят батареи.