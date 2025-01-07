Коц сообщил об ужасе, который устроили ВСУ в Курской области

Фото: istockphoto/Irina Piskova
Боевики ВСУ выбрасывают своих раненых сослуживцев на погибель в Курской области, проинформировал в Telegram-канале военкор Александр Коц. По данным журналиста, российские беспилотники зафиксировали, что две машины ВСУ подобрали раненых, а затем направились на свои позиции.
«Однако по непонятной причине два еще живых ВСУшника были выброшены из машины. Тот факт, что в украинской армии не забирают раненных, не является какой-то тайной, однако, когда их выбрасывают из эвакуационных машин умирать в чистом поле, такое операторы БпЛА Северян увидели впервые», — сказано в публикации военкора.Перед этим стало известно о спасении российского военнослужащего, записавшего предсмертное обращение на курском направлении.
Украина вторглась в Курскую область в августе 2024 года. В минувшее воскресенье, 5 января, боевики ВСУ попытались провести контратаку, которая провалилась.
Читайте также:
ВС РФ зачистили основную территорию Дзержинска
Бежавшие из Курахова остатки ВСУ попали в окружение ВС РФ
Стало известно, как одно оружие России повлияло на ВСУ в зоне СВО
Никита Кротов