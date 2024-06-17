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По неподтвержденной информации, российские войска обошли опорники ВСУ в районе населенного пункта Сокол и зацепились за восток Евгеновки на авдеевском направлении.
«Само село вытянуто с запада на восток почти на четыре километра», – написал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
Официально информацию никто не подтверждал. Ранее Юрий Котенок сообщал, что боевики ВСУ отступили из Часова Яра. ВС РФ сняли оборону украинских неонацистов в том районе.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от геноцида со стороны киевской власти. Кремль предлагает уладить украинский кризис миром, выдвинув ряд условий.
Глава киевского режима Владимир Зеленский не идет на контакт. В парламенте Украины уже заявили, что допустили ошибку, не пригласив РФ на саммит в Бюргенштоке.
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Никита Кротов