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Войска НАТО начали массово перебрасывать свою боевую технику из стран Европы в Польшу. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева.
«От товарищей из Европы поступают сообщения о большом перемещении военной техники из европейских стран в Польшу», — говорится в сообщении.
Лебедев отметил, масштаб перемещения настолько высокий, что бросается в глаза на европейских трассах. Техника в основном 70-х или 80-х годов производства. Лебедев сравнил такой объем боевых единиц с тем, словно ведется подготовка к серьезной войне.
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