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Координатор Лебедев: НАТО массово перебрасывают военную технику в Польшу

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Войска НАТО начали массово перебрасывать свою боевую технику из стран Европы в Польшу. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева.


«От товарищей из Европы поступают сообщения о большом перемещении военной техники из европейских стран в Польшу», — говорится в сообщении.

Лебедев отметил, масштаб перемещения настолько высокий, что бросается в глаза на европейских трассах. Техника в основном 70-х или 80-х годов производства. Лебедев сравнил такой объем боевых единиц с тем, словно ведется подготовка к серьезной войне.

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#конфликт
#техника
#польша
#нато
Стало известно, что произошло с группировкой ВСУ южнее Курахово
Рогов: группировка ВСУ южнее Курахово попала в оперативное окружение
11 декабря 2024, 07:21

Фото: istockphoto/zabelin

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что группировка Вооруженных сил Украины южнее Курахово попала в оперативное окружение. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, российские войска увеличили зону контроля на севере от Успеновки, захватив значительный опорный пункт украинских сил. В результате боевики ВСУ, находившиеся в селе Анновка и защищавшие южные окраины Курахова, фактически оказались в оперативном окружении. Пути отступления украинских сил находятся под огневым контролем российских войск.

По его словам, судьба гарнизона ВСУ в Анновке выглядит плачевно. Он отметил, что им остается только сдаться в плен, иначе они будут уничтожены российскими силами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, почему Трамп пока не может говорить об Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, почему Трамп пока не может говорить об Украине
Орбан: до инаугурации Трамп не уполномочен говорить о перемирии на Украине
11 декабря 2024, 07:07

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп не уполномочен до инаугурации говорить о перемирии на Украине. Об этом информирует РИА Новости.
Во вторник Орбан сообщил, что накануне провел день с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолц и предприниматель Илон Маск.

Орбан заявил, что это не были переговоры, поскольку Трамп еще не вступил в должность. Он отметил, что когда Трамп займет свой пост, начнутся переговоры, а пока это была просто беседа.

«Пока он не в той ситуации, чтобы вести переговоры по вопросу прекращения огня из-за очень строгих юридических правил в США», — сказал премьер-министр Венгрии.

Тем не менее, он выразил уверенность, что когда Трамп 20 января вступит в должность, вскоре будет ощущаться благотворный эффект этого.

Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

Ранее Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключить мир с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дональд трамп
#министр
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NI: США разместят ядерные бомбы B-61 на Украине для противодействия «Орешнику»
11 декабря 2024, 06:08

Фото: iStock/Gerasimov174

В США планируют разместить на Украине ядерные бомбы B-61 для противодействия российской гиперзвуковой ракете «Орешник». Об этом сообщает The National Interest.
«Ядерные бомбы США B-61 появятся на Украине в противовес «Орешнику». У Запада нет активной защиты от новейшей российской гиперзвуковой ракеты», — пишут в журнале.

В материале указывается, что B-61 является ключевой ядерной боеголовкой американских вооруженных сил. Ее запуск может производиться с различных военных самолетов, а сами ракеты используются в НАТО на протяжении нескольких десятилетий.

Также в сообщении отмечают, что помимо Украины, боеголовки могут появится и в Польше. Последняя модификация B-61 имеет мощность в 24 раза большую, чем у ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

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#ракеты
#украина
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#орешник
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Зеленский вызвал недовольство США своим отказом снизить возраст мобилизации
The Telegraph: США недовольны Зеленским из-за отказа снизить возраст мобилизации
11 декабря 2024, 02:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Отказ Владимира Зеленского от снижения возраста мобилизации на Украине вызвал недовольство США. Об этом пишет The Telegraph.
В сообщении указывается, что за последние три года между Зеленским и нынешним президентом США Джо Байденом было множество разногласий. Как отметили в издании, спор о снижении порога возраста мобилизации станет окончательным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости снизить возраст мобилизации на Украине с 25 лет. Своим публичным отказом Зеленский нанес «прощальный удар» Байдену, пишут The Telegraph.

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Глава МИД Турции Фидан: украинский конфликт может привести к применению ядерного оружия
11 декабря 2024, 01:41

Хакан Фидан (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о рисках географического расширения украинского конфликта, что может привести к применению ядерного оружия. Об этом политик рассказал во время выступления в парламенте.
«Мы видим вероятность того, что война расширится географически и перерастет в гораздо более опасное измерение, может дойти до использования ядерного оружия», — сообщил Фидан.

Лидер турецкого МИД отметил, что в 2025 году Анкара продолжит прилагать усилия для скорейшего урегулирования конфликта путем мирных переговоров. К тому же Факан высказался и об участии Запада в конфликте, а также о нападении Украины на территорию России. По его словам, эти события вывели напряженность между странами на новый уровень.

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Зеленский рассказал об успешных испытаниях новой украинской ракеты «Рута»
«Страна.ua»: Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты «Рута»
11 декабря 2024, 01:18

Фото: iStock/bpawesome

Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях новой украинской ракеты «Рута». Этим он поделился в ходе вручения премии имени Бориса Патона, сообщает «Страна.ua».
Как отмечают в telegram-канале, Зеленский также рассказал об испытаниях еще двух ракет. На данный момент ракета-дрон «Паляница» вышла на серийное производство. Ракета-дрон «Пекло» успешно прошла первые боевые применения и показала хороший результат.

Напомним, что кандидат в канцлеры Германии, лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц сообщил о готовности предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus после своего избрания. Он рассчитывает на работу по этому вопросу в координации с США.

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#зеленский
#ракеты
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В Енакиево после обстрела ВСУ проводится добровольная эвакуация
РИА Новости: в Енакиево после обстрела ВСУ проводится добровольная эвакуация
11 декабря 2024, 01:05

Фото: iStock/trikolor

Объявленная эвакуация в районе Енакиево Донецкой Народной Республики проводится в добровольном режиме. Об этом рассказал глава муниципального образования Енакиево Александр Деменков для РИА Новости.
«Объявленная в одном из районов Енакиево в ДНР из-за атаки ВСУ эвакуация населения проходит на добровольной основе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуация в районе связана с прилетом четырех снарядов ВСУ. На данный момент силовые структуры, МЧС и медицинские службы приведены в полную готовность. Также в Енакиево было объявлено о введении режима ЧС.

По словам одной их жительниц, обстрел застал ее на кухне собственного дома. За окном она увидела столб дыма, после чего собрала документы и уехала с детьми к своему брату чтобы переждать обстрел.

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Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пообещал Киеву поставку ракет Taurus вместе с США
11 декабря 2024, 00:11

Фото: iStock/alzay

Кандидат в канцлеры Германии, лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц заявил о готовности поставлять Киеву дальнобойные ракеты в координации с США. Об этом сообщает Bild*.
По словам Мерца, в случае его победы на выборах Берлин обеспечит Украину ракетами Taurus.

Политик отметил, что обучение ВСУ работе с ракетами займет около 4-х месяцев. К этому времени к власти в США придет Дональд Трамп. Мерц выступает за то, чтобы работать по этому вопросу «вместе с американцами».

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#украина
#всу
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Пушилин: ВСУ обстреляли Енакиево дальнобойным оружием
10 декабря 2024, 23:33

Фото: iStock/RamonCast

Город Енакиево Донецкой Народной Республики был обстрелян высокоточным дальнобойным оружием со стороны ВСУ. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин в своем telegram-канале.
«Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево, для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация», — говорится в сообщении.

Как отмечает Пушилин, в результате происшествия никто не пострадал. Также в Никитовском районе Горловки был ранен 27-летний мужчина после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ. Тяжесть травм оценивается как тяжелая.

Пушилин уточнил, что ВСУ совершили шесть вооруженных атак на ДНР. Для этого были применены высокоточное дальнобойное вооружение, ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударный БПЛА.


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#бпла
#происшествия
#днр
#пушилин
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