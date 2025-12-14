РИА Новости: спутница Кулебы использует тему СВО для продвижения секс-шопа

14 декабря 2025, 08:29

Фото: iStock/Diy13

Спутница бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая использует тему СВО для продвижения секс-шопа в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ее социальные сети.