РИА Новости: спутница Кулебы использует тему СВО для продвижения секс-шопа
Спутница бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая использует тему СВО для продвижения секс-шопа в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ее социальные сети.
По данным агентства, на странице магазина есть специальный отдел с секс-игрушками для раненых бойцов ВСУ. В частности, им предлагают БДСМ-набор для связывания, который якобы подойдет людям, лишившимся конечностей.
Также отмечается, что среди других публикаций фигурируют темы «сексуальная жизнь после плена», «отправка интимных фотографий военнослужащим» и «возбуждение в ходе обстрелов».
В День Конституции Украины магазин поздравил сограждан, опубликовав свою «Конституцию секса и отношений». А в День Независимости Украины к подписчикам обратился ЛГБТ*-активист, который заявил, что «независимость — это сексуальная свобода».
