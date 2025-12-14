Москалькова рассказала о почти 500 обращениях от политзаключенных на Украине
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова работает над обращениями от более 400 граждан Украины, подвергшихся преследованиям за пророссийские взгляды. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.
По ее словам, в числе репрессированных на Украине людей — священники, правозащитники, журналисты и гражданские активисты. Все они пострадали за свою позицию и поддержку российских интересов, столкнувшись с уголовным преследованием и наказанием.
Также омбудсмен рассматривает более 70 обращений от граждан России, которые находятся на Украине и просят об их репатриации на родину.
«Мы постоянно ведем разговор и об этих людях», — заверила она.Москалькова отметила, что, несмотря на сложности в диалоге с украинской стороной, уже есть случаи успешного возвращения отдельных людей, и работа в этом направлении продолжается.
