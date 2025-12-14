Достижения.рф

Москалькова рассказала о почти 500 обращениях от политзаключенных на Украине

Татьяна Москалькова (Фото: www.kremlin.ru)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова работает над обращениями от более 400 граждан Украины, подвергшихся преследованиям за пророссийские взгляды. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.



По ее словам, в числе репрессированных на Украине людей — священники, правозащитники, журналисты и гражданские активисты. Все они пострадали за свою позицию и поддержку российских интересов, столкнувшись с уголовным преследованием и наказанием.

Также омбудсмен рассматривает более 70 обращений от граждан России, которые находятся на Украине и просят об их репатриации на родину.

«Мы постоянно ведем разговор и об этих людях», — заверила она.
Москалькова отметила, что, несмотря на сложности в диалоге с украинской стороной, уже есть случаи успешного возвращения отдельных людей, и работа в этом направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что силы ПВО этим утром сбили украинский беспилотник, который летел на Москву. Сведения о пострадавших или разрушениях на земле не поступали.
Мария Моисеева

