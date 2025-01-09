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ТСН: взрывы прогремели в Киевской и Черкасской областях Украины

Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Сообщается о взрывах в Киевской и Черкасской областях Украины. Об этом написали в telegram-канале ТСН.


«Черкасская область, Киевская область - взрывы», — говорится в сообщении.

Ранее «Радио 1» писало о сильных взрывах в Краснодарском крае. Хлопки и вспышки света заметили жители Славянска-на-Кубани. По предварительным данным, в городе работает система ПВО. Официальных комментариев о происшествии пока не поступало.

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#пво
#киев
Дубинский: мат Зеленского снизил объем военной помощи с 2 млрд до 500 млн
09 января 2025, 03:14

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Депутат Верховной рады Александр Дубинский высмеял Владимира Зеленского за его интервью американскому журналисту Лексу Фридману с использованием мата, после чего объем военной помощи для Украины снизился с 2 миллиардов до 500 миллионов долларов. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Пишут, что финальный пакет помощи Украине от уходящей администрации Байдена составит 500 миллионов. До интервью Зеленского - обещали два миллиарда. Вот что значит - хорошо выступить», — заявил политик.

Напомним, что Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью журналисту Фридману, в котором несколько раз использовал нецензурную лексику. В частности мат был во время критики Запада, когда он не вводил санкции против РФ перед началом спецоперации на Украине. Также нецензурная лексика использовалась в процессе диалога о президенте России Владимире Путине. К тому же Зеленский с помощью мата жаловался на участников Будапештского меморандума, которым, по его словам, все равно на Украину.

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#рф
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Shot: в Славянске-на-Кубани прогремели сильные взрывы в небе над городом
09 января 2025, 02:39

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края прогремели сильные взрывы в небе над городом. Об этом сообщает Shot.
«Взрывы прямо сейчас гремят в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. По предварительным данным, сработала система ПВО», — пишут в telegram-канале.

Звуки взрывов стали слышны над городом в районе 01:30 ночи. По словам местных жителей, сначала было слышно до трех громких хлопков, но после паузы они начались с большей силой. В общей сложности сообщается, что жители города услышали от четырех до 11 взрывов. На окраине Славянске-на-Кубани были видны вспышки. Об этом же рассказали жители станиц Полтавская и Петровская. Официальные источники пока не комментировали данную ситуацию. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

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#краснодарский край
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Белый дом: США поддерживают решение Украины остановить транзит газа из РФ
09 января 2025, 01:14

Фото: iStock/Vacclav

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США поддерживают решение Украины остановить транзит газа из РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
«В первый день нового года Украина прекратила все поставки газа в Европу, проходившие через её территорию. Это решение... сократит возможности России финансировать против Украины и лишит Москву около 6,5 миллиарда долларов ежегодных доходов от продажи газа», — рассказал журналистам Кирби.

По словам представителя Белого дома, такие действия киевских властей сильно ударили по экономике России. Также это решение подходит многолетней двухпартийной политике США, направленной на снижение зависимости Европы от газа из РФ. Благодаря сотрудничеству двух континентов Еврозона смогла значительно диверсифицировать поставки своих энергоресурсов.

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#украина
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#путин
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#россия
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Пентагон: США продолжат помогать Киеву, так как Путин не сдается Украине
09 января 2025, 01:01

Фото: iStock/Andrii Atanov

США продолжать помогать Киеву, так как президент России Владимир Путин не намерен сдаваться в украинском конфликте. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
«По нашим расчетам, Путин не из тех, кто сдается в том, в чем ему не нужно сдаваться», — заявил чиновник.

Как отметил представитель Пентагона, в связи с этим ведомство настроено на заключение новых договоров о военной поддержке Украины на 2025 и 2026 год. При этом российская сторона говорит о том, что такие действия США мешают процессу мирного урегулирования конфликта. Поставки вооружений имеют лишь негативный эффект и не способствуют решению украинского вопроса.

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Советник Трампа Келлог: мир на Украине наступит через 100 день после инаугурации
08 января 2025, 23:59

Фото: iStock/Ruma Aktar

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что украинский конфликт завершится в течение 100 дней со дня инаугурации. Об этом политик рассказал в ходе эфира Fox News.
«Я хотел бы поставить цель, как на личном, так и на профессиональном уровне. Я бы сказал, давайте установим ее на уровне ста дней», — заявил Келлог.

Также в эфире советник Трампа назвал самую большую ошибку действующего президента США Джо Байдена. По его словам, ей стало нежелание вести диалог с президентом России Владимиром Путиным после 2022 года. Келлог отметил, что Трамп нацелен предложить Путину и Владимиру Зеленскому решение по урегулированию украинского конфликта в краткосрочной перспективе.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Дональд Трамп намерен остановить конфликт на Украине за пол года. При этом политик отметил, что при его президентстве вооруженного столкновения удалось бы избежать.

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На Украине задержан дезертировавший командир 155-й бригады, обученной во Франции
08 января 2025, 23:21

Фото: iStock/Prostock-Studio

На Украине задержали дезертировавшего командира роты 155-й бригады «Анна Киевская», которая проходила обучение во Франции. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
«Он был задержан сегодня в Ровенской области, доставлен в Киев и сразу отправлен в СИЗО без права залога», — пишут в telegram-канале.

Старшего лейтенанта поймали сотрудники украинского Государственного бюро расследований. По данным следствия, задержанный сначала дезертировал, после чего начал подстрекать к этому своих сослуживцев.

На сегодняшний день известно о дезертирстве 1700 бойцов 155-й бригады еще до прибытия на фронт. Также 50 солдат ушли в самоволку еще во ходе обучения во Франции. По информации британской газеты Financial Times, случаи дезертирства в рядах ВСУ в 2024 году увеличились в два раза в сравнении с суммарными показателями 2022 и 2023 годов. По данному факту возбуждено порядка 60 тысяч уголовных дел.

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#всу
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#франция
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Блинкен: Трамп хочет обеспечить Украине наилучшую сделку
08 января 2025, 21:28

Фото: iStock/ ValleraTo

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет обеспечить Киеву наилучшую сделку по разрешению украинского конфликта, сообщило агентство РИА Новости.
Этони Блинкен обратил внимание, что приходящая администрация Дональда Трампа также будет принимать решение, какую роль сыграют Соединённые Штаты Америки в рамках этой возможной будущей сделки по украинскому конфликту.

Ранее сообщалось, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп понимает позицию России, которая против членства Украины в альянсе НАТО. Об этом республиканец заявил в рамках своего выступления в Мар-а-Лаго.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России. По итогам 2024 года, как ранее сообщал Путин, ВС РФ освободили 189 населённых пунктов.

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Российские войска ударили по оборонному заводу «Мотор Сич» в Запорожье – видео
08 января 2025, 21:18

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска ударили по оборонному предприятию «Мотор Сич» в Запорожье. Удар попал на видео, которое представлено в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
Военкоры представили два видео. На первом взрыв попал в объектив автомобильного видеорегистратора. А второе видео было размещено в соцсетях запорожских властей.

Удар был нанесён фугасной авиабомбой (ФАБ). В результате в здании вспыхнул пожар.

Отмечается, что на предприятии изготавливают двигатели для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок. При этом 50% акций украинского оборонного завода в 2019 году были выкуплены компаниями «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» и Xinwei Group из Китая.


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ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Харцызску в ДНР
08 января 2025, 19:57

Фото: iStock/bpawesome

ВСУ выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Харцызску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации связанных с преступлениями Украины вопросов администрации главы и правительства региона в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в 14:30 (совпадает с мск) украинские войска совершили обстрел населённого пункта Харцызск. В общей сложности были выпущено две ракеты из РСЗО, тип которой не называется.

Ранее сообщалось, что удар по целям на территории Украины, нанесённый новейшим оружием «Орешник», показал уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам.

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