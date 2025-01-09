ТСН: взрывы прогремели в Киевской и Черкасской областях Украины

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Сообщается о взрывах в Киевской и Черкасской областях Украины. Об этом написали в telegram-канале ТСН.
«Черкасская область, Киевская область - взрывы», — говорится в сообщении.
Ранее «Радио 1» писало о сильных взрывах в Краснодарском крае. Хлопки и вспышки света заметили жители Славянска-на-Кубани. По предварительным данным, в городе работает система ПВО. Официальных комментариев о происшествии пока не поступало.
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Иван Мусатов